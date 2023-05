Afrique: CAN U17 TotalEnergies - 'Les buts que nous avons marqués très tôt nous ont aidés à nous installer'

Marquer des buts dès le début de la partie a été crucial pour décrocher la victoire contre la Zambie, a déclaré le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Duncan Crowie. Les jeunes Bafana Bafana ont battu leurs rivaux de la COSAFA 3-2 à Constantine mercredi pour remettre sur les rails après une défaite d'entrée en Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies face au Maroc.

Cette victoire remarquée sur la Zambie était nécessaire pour raviver leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale.

«Nous avons marqué un but tôt, ce qui nous a vraiment aidés à nous installer. On a aussi créé plus contrairement au jeu du Maroc et je suis content pour les buts. Les joueurs avaient du courage et nous avions une bonne force mentale pour réaliser une telle performance », a déclaré le tacticien.

L'Afrique du Sud a réussi 17 tirs au but contre la Zambie, dont neuf cadrés et trois au fond des filets. Ils ont également amélioré le taux de réussite de leurs passes (14) par rapport à leur premier match.

Crowie était ravi du combat de ses joueurs et du fait qu'ils se sont donnés une chance certaine de se qualifier pour les quarts de finale.

"C'était un match difficile et parfois nous avons eu du mal à défendre les longs ballons de la Zambie. Nous avions déjà joué deux fois contre eux et perdu et cette fois, nous avons bien fait nos devoirs, mieux préparé et nous savions quoi faire », a ajouté l'entraîneur.

Il va maintenant porter son attention sur la préparation de leur dernier match de groupe contre le Nigeria. A égalité de points, les deux équipes devront batailler pour le deuxième ticket de qualification automatique du groupe. Le Nigeria est également à trois points et celui qui remportera ce duel terminera deuxième.

« Rien n'est encore fait. C'est un groupe difficile et tout peut arriver. Nous avons encore du travail à faire, mais au moins maintenant nous avons une victoire avec laquelle travailler. Nous aurons juste besoin d'un match nul dans ce match pour nous qualifier », a noté l'entraîneur.

L'Afrique du Sud aura à coeur de se battre pour la deuxième place car cela leur donnera un tirage au sort plus favorable en quart de finale.