Ile Maurice: Saisie de 10 kg de drogue - La Striking Team a encore frappé

Vimen Sabapati, un garde du corps «bénévole» de Navin Ramgoolam et qui a été vu à ses côtés lors de plusieurs fonctions pour assurer sa sécurité, a été interpellé par la Special Striking Team (SST), hier, à Port-Louis. Il était en possession d'un sac de sport, soupçonné de contenir de la drogue. Il était à bord d'un Ford Raptor lors de son interpellation.

Le véhicule et le sac ont été placés sous scellés aux Casernes centrales. L'enquête se poursuit sous la direction de l'ASP Jagai. La drogue de 10 kg, saisie par la SST dans le sac de sport, est une poudre blanche. Le produit sera analysé par le Forensic Science Laboratory. Vimen Sabapati avait Rs 27 000 sur lui au moment de l'arrestation.

Il est retenu «incommunicado» et préfère garder son droit au silence entretemps. Il a retenu les services de Mes Shakeel Mohamed et Neelkhanth Dulloo.

L'ex-entraîneur national de Muay-thaï est, en effet, sous les verrous. Lors de son arrivée aux Casernes centrales, il a nié être un trafiquant de drogue. Il a expliqué qu'il y a des personnes qui avaient «tamper» avec son véhicule. «Biento vidéo pou déor», a-t-il clamé. Vimen Sabati, à travers cette déclaration, a montré qu'il soupçonne d'être la victime d'un coup monté. Sa maison a aussi été perquisitionnée dans la soirée d'hier.

Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montre une voiture grise, soupçonnée d'avoir une fausse plaque d'immatriculation. On la voit s'arrêter à côté d'un des véhicules de Vimen Sabapati et un homme en sortir ; ce dernier semble placer quelque chose sous le véhicule. Cette scène se passe devant chez lui, à Vacoas, un peu plus tôt, avant qu'il ne soit arrêté avec 10 kg de drogue, soupçonnée d'être de l'héroïne d'une valeur de Rs 150 millions.

Vimen Sabapati avait été nommé entraîneur national de la Fédération mauricienne de Muay-thaï, mais il n'a passé que dix mois à ce poste, avant de claquer la porte. Il avait fait comprendre qu'il oeuvrait aux côtés de personnes qui n'ont pas grande vision pour cette discipline. Il est un passionné de ce sport de combat. En octobre 2022, il a été officiellement désigné par la World Muay Thai Organisation pour promouvoir, pratiquer et organiser des compétitions à l'île Maurice par le président et Associate Senior Grand Master, Chinawut Sirisompan, en Malaisie.

Vimen Sabapati n'est pas non plus inconnu de la police. En octobre 2017, Yannick Tour est agressé, à coups de matraque, au stade Anjalay par des gros bras. Parmi eux : Vimen Sabapati, qui sera identifié par le beau-frère de la victime.

Navin Ramgoolam : «je ne paie aucun bouncer»

Interrogé par l'express, Navin Ramgoolam a tenu à faire ressortir qu'il «ne paie aucun bouncer, contrairement à ce que le gouvernement veut faire croire». Il ne nie pas, en revanche, qu'il connaît Vimen Sabapati et que ce dernier fait partie de ceux qui l'accompagnent «bénévolement» sur le terrain, avec quelques autres. Il ajoute que depuis qu'on a failli le poignarder en 1991, lors d'une sortie publique, il ne rejette plus catégoriquement qu'on s'occupe de sa sécurité, «mais je n'aime pas qu'ils me surprotègent et qu'ils empêchent le contact humain».