Sénégal: Clôture du programme Gouvernance locale pour le développement - Les acteurs veulent la mise à l'échelle de Usaid GoLD

L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) a terminé la phase pilote du Programme Gouvernance locale pour le développement (Usaid-Gold). La fin cette phase pilote a été marquée par la tenue d'un atelier durant lequel les résultats du programme ont été présentés.

Durant les sept années d'intervention, la directrice générale adjointe de l'Usaid/Sénégal a indiqué que 90 collectivités réparties en 77 communes et 13 départements dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et Kolda ont été accompagnées. Les interventions de Usaid GoLD ont été axées au niveau centrale et dans les collectivités territoriales (Communes et départements)

Selon Alyssa Leggoe, directrice générale adjointe de Usaid/Sénégal, au niveau central, GoLD a axé ses interventions dans l'appui à des réformes et des dispositifs institutionnels ayant une incidence réelle sur le fonctionnement effectif des collectivités. A l'en croire, cette collaboration s'est faite à travers le ministère des Collectivités territoriales et celui en charge des Finances et du Budget.

Au niveau local, a Dga fait savoir que les approches participatives de collaboration et de concertation ont permis d'obtenir l'adhésion et l'engagement des autorités administratives, des services techniques et des organisations locales.

Il a été également noté une nette amélioration de la transparence et de l'efficacité dans la collecte des taxes, ainsi qu'un renforcement du civisme fiscal des contribuables pour une augmentation substantielle des recettes communales.

Elle a noté qu'entre 2017 et 2020, dans les communes pilotes, un accroissement de plus 74% des recettes collectées et de plus 32% d'investissement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hygiène ont été réalisés.

En outre, plus 37% des recettes des contributions foncières sont réalisées grâce aux travaux des commissions de fiscalité locale et plus 234% de taxes collectées à travers la dématérialisation de la collecte des taxes communales via l'outil YTAX. Aussi, Mme Alyssa Leggoe a relevé que plus de 42% des collectivités territoriales des communes ont tenu des Espaces de Dialogue et d'Interpellation Citoyenne (EDIC) pour garantir la transparence et la reddition des comptes par les Maires.

Le programme a permis aux collectivités territoriales concernées d'améliorer leur gouvernance locale par le renforcement du leadership et des capacités techniques et financières de près de 18.000 autorités et acteurs locaux dont, 27% femmes 31% jeunes.

Le maire de Bandafassi témoigne : « Les Espaces de Dialogue et d'Interpellation Citoyenne (Edic) m'ont facilité la gestion municipale et la relation avec la population de Bandafassi. » Ils ont contribué à 90% de ma réélection car un climat de confiance s'est installé entre la population et moi ».

Le représentant du ministère en charge des collectivités territoriales a souligné que la collaboration avec Usaid Gold a permis le financement de l'organisation des missions et ateliers d'information et de sensibilisation des élus et acteurs territoriaux des 122 collectivités sur les indicateurs retenus dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire national de la Décentralisation et Développement local (ONDDL en 2017).

Elle a permis également l'accompagnement financier des missions de redynamisation de l'intercommunalité du Balantacounda et de la Vallée de Tanaf (Département de Goudomp) en 2020 ; le Financement de la réalisation du Système d'Information de Suivi et d'Analyse des Finances (SISAF), l'application permettant de suivre les ratios financiers et budgétaires des collectivités territoriales en 2022 entre autres.

Mbagnick Diouf a déclaré que ce « programme a enregistré d'importants succès qui ont contribué à l'amélioration et à la rénovation de la perception et des pratiques de la gouvernance locale, tel qu'en a témoigné les bénéficiaires ».

Le directeur de la promotion du développement territorial au ministère en charge des collectivités territoriales a enfin invité le partenaire USAID de poursuivre encore son accompagnement au ministère et aux collectivités territoriales afin de consolider les acquis, d'accompagner la mise à l'échelle des bonnes pratiques mais aussi de relever les défis identifiés.