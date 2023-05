Congo-Brazzaville: Amitié Congo-France - Des parlementaires intensifient leurs échanges

Le groupe d'amitié Congo-France, représenté par le tandem Ferréol Gassackys et Dieudonné Bantsimba, et celui de la France, représenté par Nadège Abomangoli et Hubert Wulfranc, intensifient leurs échanges parlementaires pour un rapprochement des deux pays.

La volonté réciproque coïncide avec le récent voyage du président Emmanuel Macron au Congo et le désir respectif des deux gouvernements de travailler sur le devoir mémoriel et sur les nouvelles formes de coopération.

Le 3 mai a été la première rencontre du genre qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à Paris, en France. Les législateurs des deux groupes ont saisi cette opportunité qui s'est révélée constructive et ont pris attache sur ce qu'il convient de mettre sur pied en enclenchant un agenda de travail afin de matérialiser et consolider l'amitié entre la France et le Congo.

Tout à la fois, une occasion de faire connaissance et de réunir les conditions en commun de premières initiatives qui vont s'organiser, s'ordonnancer dans un proche avenir.

De l'avis des deux parties engagées dans une démarche similaire, cela pourrait augurer, d'un commun accord, de manière progressive, la mise en place des capacités de la co-construction de valeurs de cette amitié entre le Congo et la France par le biais des deux Parlements.

La première manifestation de manière concrète consiste à travailler ensemble sur le plaidoyer porté par Brice Arsène Mankou, projetant d'intégrer dans les manuels scolaires le pan de l'histoire commune entre la France et le Congo ayant eu "Brazzaville capitale de la France libre".