Madagascar: Orange Pro League - Les déplacements du club champion pris en charge

Dernière ligne droite. Les huit équipes qualifiées à la phase finale de la quatrième édition de l'Orange Pro League ont été toutes connues ce week-end.

«Les déplacements du club champion seront désormais pris en charge par l'État», dévoile Henintsoa Rakotoharimanana dit Tota, président de l'Association des Clubs de football élites de Madagascar CFEM, instance organisatrice de l'OPL.

L'association des Clubs de football élites de Madagascar a procédé hier, au stade Barea à Mahamasina, à la réunion en vue de la phase finale, en présence des présidents des clubs qualifiés. Les équipes qualifiées dans la conférence Nord sont Fosa Juniors FC, Cosfa, Ajesaia et AS Fanalamanga, et dans la conférence Sud, il y a Elgeco Plus, CFFA, Mama FC et Disciples FC.

Match d'appui

En formule de la phase finale croisée, les quarts de finale aller se joueront les 13 et 14 mai. Le premier du groupe rencontrera le quatrième et le deuxième se trouvera face au troisième. Les matches retour auront lieu les 27 et 28 mai. «En cas d'égalité à l'issue des quarts de finale aller et retour, nous n'allons pas prendre en compte les buts marqués à l'extérieur. Les deux formations s'affronteront en troisième match d'appui, soixante-douze heures plus tard, sur le même terrain du match retour. Et en cas d'égalité aux termes du temps règlementaire, elles procéderont aux tirs au but», explique Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet de CFEM.

Les demi-finales se joueront toujours en aller et retour et auront lieu les 10 et 11 juin pour ceux aller et le 24 juin pour ceux retour. «Le club mieux classé à l'issue de la phase de conférence accueillera chez eux le match retour» précise Mirado Rakotoharimalala. En cas d'égalité après les matchs aller et retour, ils joueront comme lors des quarts, un troisième match d'appui pour départager qui ira en finale. Le match est programmé le dimanche 2 juillet, au stade Barea à Mahamasina.

Le sort des clubs forfaits, ceux qui n'ont pas joué leur match, et des clubs relégués seront discutés et tranchés à l'issue de la phase finale. «Nous allons d'abord nous focaliser sur les Play-offs. Nous allons étudier, cas par cas, est-ce à cause des intempéries, du stade indisponible ou est-ce le club qui n'a pas fait volontairement le déplacement», rassure Henintsoa Rakotoharimanana.

Calendrier Play-offs

Quarts de finale aller:

13 mai: Ajesaia-CFFA (Ambohidratrimo)

AS Fanalamanga-Elgeco Plus (Toamasina)

14 mai: Disciples FC-Fosa Juniors FC (By Pass)

Mama FC-Cosfa (Fianarantsoa)

Quarts de finale retour:

27 mai: CFFA-Ajesaia (By Pass)

Fosa Juniors FC-Disciples FC (Mahajanga)

28 mai: Elgeco Plus-AS Fanalamanga (By Pass)

Cosfa-Mama FC (...)