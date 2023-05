Madagascar: Industrie de MICA - Le travail des enfants dénoncé

Poussés par des conditions de vie très difficiles, des parents envoient leurs enfants travailler dans les mines de mica de l'Anosy. Une étude de l'ambassade américaine dénonce cette réalité.

Un scandale à réparer. « À Madagascar, l'industrie informelle et peu réglementée du mica fait travailler jusqu'à dix mille enfants dans des mines dangereuses » selon une étude approfondie publiée par l'ambassade américaine. Qui dévoile plusieurs détails de ces galères. Les garçons travaillent souvent sous terre pour extraire le minerai de mica et risquent de mourir par suffocation dans les mines insuffisamment aérées. Les filles transportent et traitent le minerai de mica en surface et sont souvent sollicitées sexuellement par les collecteurs de mica.

De nombreux enfants développent de graves maladies respiratoires dues à la poussière de mica. Le projet Madagascar Shines, un accord de coopération de 4,5 millions de dollars soutenu par le Département Américain du Travail (DOL) et PACT, une organisation internationale à but non lucratif, luttent contre le travail des enfants dans les communautés productrices de mica de la région d'Anosy, dans le sud de Madagascar. La Représentante du DOL Natalie Kosloff se rendra à Taolagnaro les 9 et 10 mai pour rencontrer les parties prenantes du projet et élaborer le plan global de suivi et d'évaluation du projet.

Besoins essentiels

Madagascar est le plus grand exportateur de feuilles de mica. Il exporte 87 % de son mica vers la Chine, où les entreprises chinoises l'utilisent pour produire des pièces électroniques et automobiles vendues dans le monde entier. Les communautés productrices de mica de Madagascar sont confrontées à une pauvreté extrême, exacerbée par les pressions économiques dues à la pandémie de Covid-19 et à une sécheresse persistante, qui ont fait chuter le prix du mica et les revenus des familles, entraîné de mauvaises récoltes agricoles et augmenté les prix des denrées alimentaires et l'insécurité. En conséquence, de nombreuses familles se sentent obligées d'envoyer leurs enfants travailler dans les mines de mica pour gagner l'argent nécessaire pour leurs besoins essentiels.

Le projet Madagascar Shines améliorera la résilience des familles de mineurs en fournissant des services éducatifs à mille huit cent enfants et des services de subsistance à deux mille deux cents adultes. Le projet sensibilisera le public à l'exploitation du mica, renforcera la capacité des fonctionnaires à mieux mettre en œuvre les mesures de protection des enfants et établira un code de conduite pour l'exploitation du mica. PACT encouragera également la formalisation du secteur du mica et plaidera en faveur d'une industrie minière durable et exempte de travail des enfants.