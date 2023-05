Tunisie: L1 | Play off - 5e journée - USBG-USM (16h00) - Ça promet...

Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane n'y iront pas par quatre chemins afin de s'octroyer les trois points

Pour Nidhal Khiari et ses protégés, l'appétit est revenu après les 3 points gagnés sur le tapis suite à l'aboutissement de l'évocation introduite contre le CSS «pour avoir, contrairement aux nouveaux règlements, fait participer plus de quatre joueurs étrangers» lors de la rencontre contre l'USBG remportée sur le terrain par les «Noir et Blanc» sur le score de deux buts à un.

Sans ce faux-pas devant l'USTataouine avec un match nul et l'annulation--contestée--du but de la victoire suite à l'intervention des arbitres de la VAR, les coéquipiers de Wadhah Zaidi auraient été deuxièmes avec 12 points derrière les Etoilés, leaders provisoires avec 15 points.

Confiance et audace

C'est dire l'importance de ce match pour les locaux désireux, cette année, de finir dans le quatuor de tête et de renouer avec la participation en compétition africaine. Nidhal Khiari mise beaucoup sur cette confrontation qu'il entamera avec confiance et audace et pas avec la peur au ventre. «L'USM n'est pas aussi forte et redoutable que la saison écoulée», estime le coach des «Jaune et Noir». «Les Monastiriens traversent une cruelle période de passage à vide pas facile à surmonter et leur défaite devant le CA à Monastir puis leur élimination dans la foulée dans la Coupe de la CAF par l'ASEC Mimosas témoignent de leur baisse de régime actuelle.

Physiquement et moralement, avec cette usure et le rythme endiablé des matches lors des dernières semaines, il est improbable, voire impossible que nos adversaires soient au top devant nous». Ce qui ne laisse aucun doute sur la manière avec laquelle le coach des Benguerdanais va aborder ce match-clé pour revenir au sommet. Un jeu sûrement porté vers l'attaque et la détermination de prendre d'entrée le taureau par les cornes et de chercher un avantage au score conséquent pour se mettre très tôt à l'abri.

Mais Nidhal Khiari ne doit pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car ces Usémistes, qui semblent sur les rotules et qui sont dos au mur, sont capables de réagir. En dépit du remue-ménage dans leur staff technique avec Imed Ben Younes comme premier entraîneur dans l'attente d' y voir plus clair. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un match ouvert et qu'il y aura des buts , peut-être même beaucoup dans cette rencontre malgré la délicatesse de l'enjeu pour l'USBG qui a un oeil sur la deuxième place et l'USM qui veut finir dans le quatuor de tête. Une belle empoignade qui promet avec un beau spectacle assuré.