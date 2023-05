Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - L'État sonne la mobilisation des femmes

La cérémonie solennelle marquant la célébration, sur le plan national, de la journée mondiale de la propriété intellectuelle a eu lieu le 26 avril 2023, dans un complexe hôtelier, au Plateau.

« Les femmes et la propriété intellectuelle : accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». C'est le thème de ce rendez-vous qui a ouvert les réflexions afin d'inverser le faible taux de participation des femmes au système de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles).

Dans cette perspective, trois ministères se sont mobilisés pour exhorter les femmes à intégrer la dimension de la propriété intellectuelle dans leurs activités. Et, ainsi, bénéficier de la pleine jouissance des avantages liée à ce mécanisme.

Il s'agit, notamment des ministères de la Culture et de la Francophonie, le ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant, et enfin du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme.

« Imaginez ce que notre pays pourrait réaliser comme exploit avec plus de femmes impliquées dans le secteur de l'innovation et de la créativité », s'est interrogé Florent Galaty, chef de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie.

Il a rappelé que les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale. Pour lui, il est dans l'intérêt de tous d'encourager cet énorme réservoir de talent à utiliser le système de la propriété intellectuelle pour protéger et valoriser leur travail.

La cérémonie a enregistré deux panels, ainsi que des partages d'expériences à l'intention des femmes entrepreneures, des innovatrices et autres « startuppeuses ».

Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), la parité entre les sexes dans le domaine de la propriété intellectuelle ne sera atteinte qu'en 2064, c'est-à-dire dans 41 ans, au regard de l'évolution des choses.

Toujours selon ce rapport, sur 224 000 demandes internationales de brevets déposées en 2017, seulement 31 % de femmes ont été citées.