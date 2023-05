Tunisie: Ligue 1 | 5e journée (Play-off) - CSS-EST (1-0) - Tellement précieux...

La victoire du CSS la remet en scelle. Quant à l'Espérance, elle a frôle le pire.

Stade Taieb-Mhiri. CSS bat EST : 1-0. (Score acquis à la mi-temps). But de Hussein Ali (14'). Arbitre central: l'Algérien Lotfi Boulouassa. Arbitre (Var): Walid Jeridi.

CSS : Dahmen, Ghram, Nasraoui, Hamrouni, Ghorbel (Fabien 90'+1), Conté, Hammemi, Habbessi (Neji 84'), Hussein Ali (Camara 74'), Diakité (Bahri 90'+1) et Kanté.

EST : Ben Chérifia, Tougaï, Meriah, Yaâkoubi (Arfaoui 25'), Ben Ali (Bouchniba 46'), Ben Hamida, Coulibaly, Mehri (Badri 73'), Bougrine, Abid et Ben Hammouda.

Amoindris à cause des blessures et des suspensions, les "Sang et Or" savaient d'avance que leur mission à Sfax n'allait pas être facile, mais ils ne s'attendaient sans doute pas que le hôte allait les prendre de court dès les premières minutes de jeu.

Avant-derniers de la classe et restant sur une défaite et un match nul, les Sfaxiens se devaient de réagir s'ils veulent quitter le bas du tableau. Ils ont, d'ailleurs, affiché leurs intentions dès les toutes premières minutes de la rencontre. On jouait à peine la 6' quand Ismaïl Diakité profita d'un mauvais dégagement de Mohamed Ali Yaâkoubi pour adresser un tir puissant et cadré et Ben Chérifia de sauver son équipe d'un but tout fait. Une minute après, les Sfaxiens sont revenus à la charge et Kanté de dribbler Tougaï avant d'adresser une frappe puissante qui frôla le montant droit des filets de Ben Chérifia (7').

Le pressing haut opéré par les locaux a fini par porter vite ses fruits, précisément à la 14' quand Hussein Ali ouvrit la marque sur un coup franc direct bien botté à la limite de la zone des 16 mètres.

Un but encaissé assez tôt qui poussa le coach "sang et or" à revoir ses plans et à remplacer une dizaine de minutes après le défenseur central Mohamed Ali Yaâkoubi qui, vraisemblablement, n'était guère prêt pour être titularisé et totalement en perte de repères à cause du manque flagrant de temps de jeu.

Avec le remplacement de Yaâkoubi par Arfaoui, le technicien "sang et or" a abandonné le 3-5-2 en faveur du 4-3-3. Un changement qui a permis aux Espérantistes de sortir enfin de leur réserve et on a pu assister ainsi à la 36' à leur première occasion nette du match lorsque Bougrine servit Ben Hammouda qui dribbla les défenseurs adverses avant de voir son tir dévié en corner par Nasraoui.

Une minute plus tard, Meriah tenta sa chance en reprenant de la tête suite à un corner, mais sa balle a été déviée sans difficulté par le portier sfaxien, Dahmen (37').

Jusqu'au temps additionnel de cette première période de jeu, les hommes de Nabil Maâloul ont tenté de revenir dans le match : Abid se faufila sur la gauche avant de servir Bougrine dont le tir puissant poussa Dahmen à être l'auteur d'une jolie parade pour sauver son équipe d'un but tout fait (40'+6). Une grosse occasion qui clôtura la première période de jeu.

L'opportunité ratée par Ben Hammouda...

Si la première mi-temps a été dominée sur son ensemble par les Sfaxiens, la seconde a connu une réaction des Espérantistes qui ont cherché par tous les moyens à revenir dans le match. Une pression qui allait vite porter ses fruits quand, d'une reprise de la tête, Ben Hammouda poussa Hamrouni à commettre l'irréparable en touchant la balle de la main.

Après consultation de la VAR, l'arbitre du match accorda un penalty aux Espérantistes, lamentablement raté par Mohamed Ali Ben Hammouda à la 56'. Une opportunité ratée par l'attaquant espérantiste qui priva son équipe de revenir dans le match. Mais à vrai dire, Ben Hammouda n'a pas été le seul Espérantiste à manquer de percussion. Sabir Bougrine l'a été aussi à la fin du match quand, servi sur un plateau par Arfaoui, il a vu son tir frôler la transversale (90'+1).

Plus déterminés que jamais, les Sfaxiens ont failli doubler la mise quand la puissante frappe de Camara frôla le montant droit des filets de Ben Chérifia (90'+4). Ce fut la dernière grosse occasion du match avant que l'arbitre n'annonce la victoire ô combien méritée d'une formation sfaxienne plus percutante, qui a su tirer son épingle du jeu.

Quant à l'Espérance de Tunis, elle perd de nouveau du terrain par rapport au leader étoilé. Une défaite qui devrait pousser Nabil Maâloul à revoir sa copie. C'est que lui et son équipe ont frôlé le pire en première mi-temps à l'issue de laquelle la note aurait pu être plus salée. En deuxième mi-temps, les «Sang et Or» ont mieux géré les débats, mais leur manque de percussion les a empêchés de revenir dans la partie.