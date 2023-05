Afrique: CAN-U17 (Gr.B/2e j) - L'Afrique du Sud bat la Zambie 3-2

CONSTANTINE — La sélection d'Afrique du Sud des moins de 17 ans a obtenu sa première victoire dans le groupe B contre la Zambie sur le score 3-2 (2-1 mi-temps) dans un match décisif joué mercredi-soir au stade chahid Hamlaoui de Constantine pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 17 ans (U17) qui se tient en Algérie (29 avril-19 mai).

Les buts d'Afrique du Sud ont été inscrits par Vicky Mkhawana 12' et 13' et par Michael Dokunmu 76' tandis que les buts zambien ont été marqués par Emmanuel Mwanza les 45' et 48'.

Bien positionné en milieu de terrain, les Sud-africains ont su lancer dès le coup de sifflet de l'arbitre plusieurs offensives semant le doute dans les rangs zambiens.

La pression a fini par fructifier deux buts dans les filets du gardien zambien Shadreck Kalyati qui se trouvait un peu avancé lorsqu'il a encaissé le premier but tiré de l'extérieur de la surface des opérations.

Le second but est venu à la suite d'un jeu collectif que Vicky Mkhawana, signataire du premier but, a su exploiter pour marquer de nouveau.

Peu avant la fin de la première manche, une erreur de surveillance a permis à l'attaquant zambien Emmanuel Mwanza de réduire l'écart à la 45'.

Au début de la deuxième mi-temps, les poulains de Bakala font montre de discipline accrue et parviennent à égaliser à la 48' du match.

Les offensives successives des Sud-africains et le recul du rendement des zambiens ont permis à Michael Dokunmu d'inscrire le troisième but de l'Afrique du Sud à la 76' et terminer la partie en leur faveur renforçant leur chance de passer au deuxième tour.

Déclarations à la fin du match Afrique du Sud-Zambie (3-2)

- Le capitaine de la sélection d'Afrique du Sud Vicky Mkhawana (l'homme du match): "je suis très heureux de cette qualification. Nous avons joué un match formidable et la chose n'était pas facile. Je remercie l'entraineur et toute l'équipe pour leur solidarité et le travail fait dans le respect de la stratégie du coach".

Il a ajouté: "je dédie cette victoire à mon équipe qui a lutté avec ténacité durant ce match pour parvenir aux prochains tours".

- Duncan Crowie (entraineur Sud-africain): "nous avons beaucoup lutté et la pression était grande mais nous avons accompli pleinement notre mission montrant un esprit de combativité sur le terrain. Et c'est là l'essentiel".

Et d'ajouter: "mon équipe a fait face à une grande pression et cela nous a poussés à créer des occasions transformés en buts. L'équipe a montré une amélioration grâce à la bonne préparation de la rencontre".

Il a également ajouté: "Nous savions que le match était difficile et on s'y bien préparé. Nous avons tenté de marquer un but précoce selon la tactique tracée". "Nous allons bien préparer pour le match qui sera difficile contre le Nigéria pour obtenir au moins un nul".

- De son côté, Ian Bakala (entraineur zambien) a déclaré: "le match ne s'est pas déroulé comme nous l'avons planifié. Nous poursuivrons notre travail et le match prochain contre le Maroc sera difficile".

Il a ajouté: "nous avons joué aujourd'hui avec une bonne tactique mais nous n'avons pas pu obtenir la victoire souhaitée".

Il a également indiqué: "on va bien préparer le prochain rendez-vous sur les plans psychologique et physique et on jettera tout notre poids pour glaner ses trois points."