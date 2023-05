Algérie: Constantine - Ouverture du 1er Salon international numide de l'agriculture

CONSTANTINE — La 1ère édition du Salon international numide de l'Agriculture a été ouverte mercredi à la salle Ahmed Bey de Constantine avec la participation de plus de 153 exposants nationaux et étrangers.

La manifestation devant se poursuivre jusqu'au 6 mai courant est marquée par la participation de 23 chambres agricoles, entreprises publiques et privées, des banques, société d'assurance et start-up activant dans ce domaine en plus de 153 exposants de différents produits et équipements agricoles de l'Algérie et des pays étrangers comme l'Egypte, la Tunisie, les USA, l'Italie et le Sénégal, a précisé le commissaire du Salon, Mohamed Belebdjaoui.

La manifestation organisée à la salle Ahmed Bey-Zénith de Constantine permettra de mettre en valeur le produit agricole national et les potentialités dont dispose l'Algérie dans ce domaine tout en mettant la lumière sur les compétences des agriculteurs dans le développement de certaines filières, l'élevage et la production laitière, a souligné le même responsable qui a mis l'accent sur l'impact qu'aura l'évènement dans le renforcement du contact entre les acteurs du secteur agricole à l'instar des éleveurs, aviculteurs, producteurs de lait, de céréales, de légumes, des dattes et oléiculteurs.

Ce Salon constitue également une opportunité pour commercialiser des produits et équipements agricoles comme les moissonneuses batteuses, les tracteurs et les équipements d'irrigation, selon le même responsable, indiquant que l'évènement permettra également de connaitre les principales mesures d'encouragement dont bénéficient les investisseurs dans le cadre de l'accompagnement du développement du secteur agricole.

Le même responsable a fait part dans ce cadre de la forte participation des banques et des compagnies d'assurance qui oeuvrent à promouvoir et à généraliser les assurances dans le domaine agricole.

L'évènement sera ponctué par la présentation de conférences et l'organisation d'ateliers animés par des académiciens traiteront du sujet de la production animale et de plantes, des ressources en eaux, des systèmes d'irrigation, des produits alimentaires et des moyens et opérations d'emballage ainsi que de l'innovation, de la numérisation et de la gestion agricole.