Tunisie: 26e édition d'«Ecomondo» - Les déchets comme ressource...

«Ecomondo», le salon dédié aux technologies industrielles et aux services pour l'économie circulaire, ouvrira les portes de sa 26e édition du 7 au 10 novembre prochain au Parc des expositions de Rimini avec un nouveau mot d'ordre : «L'écosystème de la transition écologique».

C'est entre le 7 et le 10 novembre 2023 que se déroulera le salon dédié aux technologies industrielles et aux services pour l'économie circulaire. La manifestation se tiendra au Parc des expositions de Rimini et mettra l'accent sur six grands thèmes, à savoir : «Les déchets comme ressource», «Réhabilitation des sites et des sols», «Bio-économie circulaire et régénérative», «Bioénergie et agro-écologie», «Cycle de l'eau et économie bleue» et «Surveillance de l'environnement».

Selon «Italian Exhibition Group S.p.A» (IEG), organisateurs du salon, «de la valorisation des déchets en ressources à la régénération des sols et des écosystèmes agro-forestiers et alimentaires, en passant par l'énergie obtenue par la biomasse et l'utilisation des déchets comme matières premières secondes, mais aussi l'ensemble du cycle hydrique intégré et la surveillance de l'environnement, la protection des mers et des milieux aquatiques dans leur fonction essentielle pour l'alimentation et les activités économiques de l'homme : tous ces thèmes seront abordés pendant le salon au cours duquel IEG présentera au marché les technologies les plus innovantes pour la compétitivité durable.

Cette édition est la première où Ecomondo occupera la totalité du parc des expositions de Rimini, après que K.EY, dédié aux énergies renouvelables, a acquis son indépendance en organisant son propre salon, en mars».

Deux secteurs mis en avant

Il est à préciser qu'en complément des six thèmes du salon, deux secteurs seront mis en avant : «Water», dédié à l'eau, et la nouvelle édition de «SAL.VE». «Dans le premier, les visiteurs trouveront l'ensemble de la filière des ressources hydriques : de la captation à la restitution et la réutilisation, avec une attention toute particulière à la transformation numérique, devenue un élément clé pour en améliorer la gestion. Les principaux services publics nationaux et internationaux, les associations professionnelles, dont «Utilitalia», avec un programme de séminaires, seront les acteurs majeurs de ce secteur», mentionne IEG.

Au salon biennal «SAL.VE», organisé en partenariat avec «Anfia», les principaux constructeurs exposeront les véhicules pour les services écologiques de collecte et d'élimination des déchets et de propreté urbaine ; des essais seront proposés à l'extérieur.

Aussi, «Ecomondo» offrira un espace d'exposition à trois secteurs industriels auxquels le ministère italien de l'Environnement et de la sécurité énergétique a donné le feu vert en contribuant à 160 projets jugés «phares» pour l'économie circulaire.

En participant à ce salon, les visiteurs pourront trouver le «Raee District» qui mettra l'accent spécifiquement sur les technologies pour le «repowering» et les nouvelles installations pour le recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques, panneaux photovoltaïques et pales d'éoliennes. Les installations pour la collecte, la logistique et le recyclage du papier et du carton, en collaboration avec «Comieco», seront au centre du «Paper District». Enfin, un parcours thématique sera dédié à la production des plastiques, avec un focus sur les installations de recyclage et les déchets marins.

Textiles, écoconception...

Toujours d'après les organisateurs du salon, «le textile a été identifié comme une chaîne de valeur fondamentale, pour laquelle l'Union européenne a prévu des actions visant à promouvoir la durabilité, la circularité, la traçabilité et la transparence. Les facteurs clés sont les exigences d'éco-conception, de schémas de responsabilité du producteur et de systèmes d'étiquetage. Toute la filière concernée, de la production à la post-consommation, sera mise en lumière à Rimini.

L'objectif de tous les acteurs concernés est d'apporter des réponses à ces défis, en présentant des projets en cours et les objectifs ultimes et en favorisant de nouveaux modèles d'activité afin de définir la situation actuelle de la gestion des déchets textiles dans les villes italiennes. Un espace de débats et d'exposition sera prévu avec toutes les parties prenantes : producteurs du déchet, gestionnaires, consortiums et associations, instituts de recherche et développement, installations de traitement et de valorisation des tissus, sans oublier la représentation du marché de la seconde main».

«Ecomondo» offrira, par ailleurs, un programme dense de conférences et conventions, organisées sous l'égide du Comité technique et scientifique en collaboration avec les principaux partenaires institutionnels et techniques de la manifestation et le bureau international qui comprend des experts de la Commission européenne, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europecse, de la FAO, de l'Union pour la Méditerranée, de l'Espace économique européen...