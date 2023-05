Tunisie: Chute de grêle dans le Kairouanais - Importants dégats dans le secteur agricole

Des précipitations plus ou moins importantes se sont abattues le 30 avril sur plusieurs délégations du gouvernorat de Kairouan, d'où la joie des fellahs qui estiment que cette manne céleste va contribuer à l'amélioration des parcours et des prairies.

Néanmoins, dans certaines localités des délégations de Chebika, de Kairouan-Nord et de Kairouan-Sud (Sidi Abdallah, Jouwawda, Rakkada, Zeroua etc...), ces pluies ont été accompagnées de chutes de grêle qui ont, provoqué d'énormes dégâts à l'arboriculture et à la céréaliculture.

Ce phénomène climatique, qui a jeté son voile de désolation sur plusieurs villages, a endommagé les pommes, les pêches, les abricots, les melons, les pastèques, les amandes, les tomates, les blés... Ainsi, plusieurs agriculteurs ont tout perdu car toutes leurs emblavures céréalières et leurs prairies plantées de fruits et de légumes sont irrécupérables. Il ne leur reste que la peur de l'avenir et des crédits à rembourser.

D'où l'appel pressant de l'Union régionale de l'agriculture aux responsables à tous les niveaux pour indemniser les fellahs sinistrés, et ce, à travers le fonds d'indemnisation des calamités naturelles.

Des visites sur le terrain pour enquêter sur l'ampleur des dégâts et pour évaluer toutes les pertes, surtout auprès des petits agriculteurs, étaient prévues à partir d'hier 2 mai.