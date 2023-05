Tunisie: USM - Enfiler de nouveau le bleu de chauffe

Quelques jours après avoir dit adieu à la C3, c'est vers le play-off et uniquement le play-off que l'USM doit désormais se tourner.

Depuis quelque temps donc, les Bleus redescendent lentement de leur montagne après avoir accusé plus d'un coup de mou, face à l'Etoile, puis contre le CA et enfin à Abidjan en défiant l'ASEC, sans oublier le semi-échec face au même adversaire, une semaine auparavant, au stade Mustapha Ben Jannet, alors que la victoire était promise aux Tka, Omrani, Ouattara, Bouziane et autre Alaa Dridi.

Aujourd'hui cependant, si cette élimination en quarts de finale de la C3 est sûrement douloureuse pour les gars du Ribat, jouer le titre ou accrocher une place d'accessit en championnat est encore dans les cordes des Bleus. Actuellement donc, l'USM n'est plus sur une courbe ascendante comme c'était le cas il y a quelques mois. «La force de l'habitude» avait fini par être balayée. L'espoir d'une saison pas comme les autres, qui ne devait pas se terminer comme les autres, semble s'éloigner. C'est donc comme un air de déjà-vu pour les Bleus, dans la ligne droite des saisons précédentes, là où la «théorie» s'est longtemps confirmée...

Rallumer la flamme

Quel visage présentera l'USM donc cet après-midi à Ben Guerdane ? Si depuis peu, depuis les chocs face à l'ESS et au CA précisément, on a compris que l'Union Monastirienne traverse un passage à vide, il semble que les hommes du Serbe Darko Novic soient encore sonnés de ce double revers, alors que le temps presse. Sans doute un peu à court de jus ces derniers temps, ce qui ne peut être une excuse à ce niveau, les joueurs doivent forcément émerger et se remobiliser aujourd'hui en défiant l'USBG.

Bref, quand on joue le titre, avec maintenant une place sur le podium à aller chercher tout d'abord, il n'y a pas de fatigue, tout se joue dans la tête. Quand on aspire à être couronné, même quand on est à côté de ses crampons, il faut faire le travail et ne rien concéder. Sur ce, s'il est vrai qu'avec le recul, l'on note que le manque d'efficacité a coûté très cher aux Bleus, aujourd'hui, autant qu'hier, les Bleus ont encore leur destin entre les pieds et il suffit d'y croire avec fortes convictions pour dégager le chemin vers la gloire à terme. Aux Yedees, Harabi, Traoré, Saghraoui, Gasmi, Haykel Chikhaoui et autre Abdelhakim Amokrane de rallumer la flamme et de surtout vivre chaque journée comme si c'était la dernière.