Afrique de l'Ouest: Candidature pour l'organisation de la CAN 2027 - Amadou Ba engage le Sénégal

Officiellement installé dans ses fonctions de ministre des Sports qu'il cumule avec son poste de Premier Ministre et de ministre de l'élevage, Amadou Ba a annoncé une mesure forte en direction de l'organisation de la CAN 2027. Le successeur de Yankhoba Diatara a annoncé que le Sénégal est preneur et prévoit de soumettre, si les conditions sont réunies, la candidature du Sénégal pour 2027.

Amadou Ba a été officiellement installé au poste de ministre des sports qu'il va gérer cumulativement avec son poste de Premier ministre. Au cours de la cérémonie de passation de service avec le ministre des sports sortant, Yankhoba Ba, le nouveau patron des sports a pris sa première décision en affirmant la volonté du Sénégal à organiser la CAN 2027.

«Nous allons étudier en étroite collaboration avec la FSF le cahier de charge de l'organisation de la CAN 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal. D'ailleurs, celle-ci est déjà validée par le président de la République», a déclaré l'ancien argentier et chef de la diplomatie sénégalaise.

Alors que le Sénégal était déclaré forclos, le Premier ministre, rassure : «Nous avons pris les dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal soit déposée dans les meilleurs délais». Et pour cause, ajoute-t-il, «en effet, après Sénégal 92, le moment est venu au regard des résultats exceptionnels du football sénégalais ces derniers temps, d'organiser pour une seconde fois une coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs», a-t-il déclaré.

Les 5 axes prioritaires du PM

Auparavant, le ministre des sports a décliné la feuille de route orientée sur cinq axes prioritaires dont la construction des stades régionaux qui seront encore accélérée une agence des affaires sportives, le code des sports. La réhabilitation de l'éducation sportive dans les établissements scolaires. La lutte contre la violence dans les sports ou encore la poursuite avec rigueur et méthode de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026.

«Le Chef de l'Etat était attentif et sensible à tout ce qui touche le Sénégal»

Yankhoba Diatara a profité de cette cérémonie pour témoigner sa reconnaissance au Chef de l'Etat Macky Sall. «J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir été choisi par le président de la République, Macky Sall sur proposition du président Idrissa Seck pour siéger au gouvernement. Lors de la formation de votre premier gouvernement, j'ai pu bénéficier de la confiance renouvelée du Chef de l'Etat de siéger en tant que ministre des sports à vos côtés. Pendant tout ce temps que j'ai passé au ministère de l'économie numérique puis au ministère des sports, j'ai pu bénéficier de l'attention bienveillante et de la générosité du Président de la République et sa réactivité dans des contextes particuliers. Pendant la Coupe du monde du Qatar 2022, j'ai pu apprécier combien le Chef de l'Etat était attentif et sensible à tout ce qui touche le Sénégal. C'est le moment de transmettre au président de la République toute ma reconnaissance. Il m'a donné l'opportunité de servir mon pays au niveau le plus élevé de l'Etat», soutient-il. Tout en remerciant ses collaborateurs, Yankhoba Diatara n'a pas manqué de rendre hommage au défunt Mamadou «Ndiaye drapeau» pour sa contribution au rayonnement de notre sport partout dans le monde. Bravo au « 12e Gaindé » pour votre engagement patriotique.