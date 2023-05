Afrique de l'Ouest: 30ème journées mondiales de la liberté de la presse au Sénégal - Les recommandations de l'UNESCO et l'UNOWAS

A l'occasion de la 30ème édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'UNESCO et l'UNOWAS ont organisé hier, mercredi 03 mai 2023, un Forum de discussion sur plusieurs sous-thématiques relatifs à la liberté de la presse, pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse au Sénégal. Le thème mondial 2023 est : «Façonner un avenir de droits : La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme».

A cette occasion, Mme Giovanie Biha, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies pour l' Afrique de l'Ouest et le Sahel et cheffe par intérim de l'UNOWAS/CNMC a souligné que «les Nations unies, notamment le bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et Sahel, est déterminé à redoubler d'effort pour promouvoir et défendre les droits des journalistes et professionnels des médias pour qu'ils puissent approprier leur mission en toute sécurité».

Au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Fatou Binetou Ndiaye a relevé «l'engagement de l'Etat du Sénégal, à travers le Code de la presse, à assuré le financement du secteur public de l'audiovisuel, par des ressours public afin que la publicité puisse bénéficier d'avantage au privé».

Plusieurs questions ont été abordées lors de ce forum comme l'utilisation des lois sur la diffamation pour restreindre la liberté de la presse, les enjeux de la lutte contre la désinformation et l'accès à l'information au Sénégal en période pré-électorale, la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, dans un contexte de surveillance numérique croissante.

Aussi des recommandations ont été faites. Il s'agit de clarifier la définition des concepts clés en matières de régulation et de règlementation, veiller à une harmonisation des textes avec la participation des journalistes et de la société civile, procéder à un plaidoyer comme un journaliste citoyen et organisation de la société civile pour que tous les paramètres soient inclus pour assurer une bonne loi d'accès à l'information, veillez à la conformité des lois par rapport aux standards internationaux et renforcer l'éducation aux médias à la citoyenneté.

Il y a également le fait de sensibiliser les journalistes et défenseurs des droits humains aux enjeux, opportunités et risques des publications digitales, accompagnez les journalistes dans l'utilisation des outils de cryptage et la préservation de la vie privée comme l'utilisation de la VPN à usage gratuite dans les pays ou il y'a des restriction pour éviter ou contourner la surveillance sans laisser de trace, encourager les journalistes à utiliser l'application Open source.