Sénégal: Sédhiou / 2e jour des audiences marathon des chambres criminelles - Le marabout sexagénaire Yaya Dramé condamné à 10 ans fermes, pour viol sur mineure

Le marathon des audiences de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Sédhiou se poursuivent avec, par moment, des faits bien rocambolesques. Hier, mercredi 03 mai, étaient inscrits aux rôles les chefs d'accusation de viol sur mineure suivi de grossesse, des oeuvres d'un marabout, et le trafic international de drogue. La cour a prononcé une peine de dix (10) ans ferme à l'encontre du marabout Yaya Dramé.

A la barre, hier mercredi, le sieur Yaya Dramé marabout et âgé de soixante (60) ans, a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la petite T. âgée de treize (13) ans, laquelle relation a donné lieu à une grossesse, selon les éléments de l'enquête. La fille est cousine à l'épouse du mis en cause, Yaya Dramé, à qui ses parents l'ont confié au moment de rejoindre son domicile conjugal.

Revenant sur les faits, datant de 2021 à Bounkiling, la victime qui a effectué le déplacement avec son enfant au Tribunal, a expliqué à la barre que Dramé a profité de l'absence de son épouse pour l'inviter dans sa chambre et elle a cédé sous la menace de la renvoyer de son domicile. Quelques mois plus tard, c'est son épouse à elle qui a remarqué des transformations physiques et des comportements peu commodes sur sa cousine. Elle l'a ensuite conduit au poste de santé de Médina Wandifa où le test de grossesse est revenu positif.

Et finalement, elle avoue à sa cousine sa mésaventure avec Yaya Dramé, auteur de cette grossesse. En septembre 2021 et donnant suite à une lettre d'information du coordonnateur régional du service de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), le Procureur de la République a ordonné une enquête suivie de son inculpation. Il est poursuivi pour les chefs de viol sur mineure de 13 ans et de pédophilie.

En définitive, le Tribunal a écarté les charges de pédophilie et considéré celle du viol sur mineure. Le délibéré lui inflige une peine de dix (10) ans ferme. Mais la partie civile déclare ne rien réclamer à titre de dommages et intérêts.

A signaler qu'hier mercredi, tout comme la veille, première journée de ces audiences de de la Chambre criminelle, deux individus sont attraits à la barre pour trafic international de drogue entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Pour ces cas d'inculpation pour fait de trafic de drogue, les avocats ont souvent soulevé des exceptions de nullité, entrainant généralement la suspension des séances. Le bâtonnier invoque souvent des vices de forme dans les procédures de garde à vue.