Sénégal: Bayern de Munich - Le club bavarois ouvre une porte de sortie à Sadio Mané

Annoncé depuis quelques semaines, le départ de Sadio Mané du Bayern de Munich est en passe de devenir une réalité. L'aventure de la star sénégalaise en Bavière s'arrêterait en fin de saison.

Si son différend avec Leroy Sané ne l'a pas aidé, les informations de Bild parues hier mercredi 3 mai, annoncent que le nouvel entraineur Tuchel aurait donné son aval pour que Sadio Mané ne soit pas retenu cet été. Le média allemand Sky sport, confirme et précise que des discussions ont eu lieu. L'attaquant de 31 ans et le club seraient parvenus à un accord pour le transfert le champion d'Afrique sénégalais. Courtisé par Chelsea ou encore Newcastle, l'ancien Red pourrait, selon les médias allemands, faire son retour en Premier League.

Le départ en fin de saison est à l'ordre du jour en Allemagne. Le nouveau challenge entamé par l'international sénégalais, après six ans de vie à Liverpool où il a remporté tous les trophées possible, semble tourné court. Et une année seulement après son arrivée au Bayern, le champion d'Afrique sénégalais devrait quitter la Bavière. C'est du moins les dernières informations livrées hier, mercredi 3 mai, par Bild. Le quotidien allemand affirme que le nouvel entraineur Thomas Tuchel qui a fait le point sur son effectif et ses besoins de la saison prochaine, aurait déterminé que Sadio Mané ne devait pas être retenu cet été. Tout comme Serge Gnabry, qui est également placé sur la liste des partants potentiels pour permettre au Bayern de financer d'autres recrues et notamment un numéro 9 d'envergure. L'attaquant sénégalais, s'était engagé pour trois ans en faveur du Bayern Munich. Gravement blessé en novembre dernier, le champion d'Afrique n'a, avance-t-on, jamais pu combler les attentes placées en lui.

En 35 apparitions avec le maillot munichois cette saison, l'enfant de Bambaly reste confiné à 12 buts. Des statistiques, qui, selon le média allemand Sky Sport, seraient en réalité loin des standards auxquels on l'attendait en Bundesliga. Il faut y ajouter que son altercation avec Leroy Sané ces derniers jours n'ont pas non plus aidé le joueur à relever le défi qu'il s'était proposé : de rester et de faire ses preuves. Même si l'incident a été dépassé, l'affaire avait fait grand bruit et il est évident que le joueur en a souffert. D'après toujours les informations de Bild, le joueur sénégalais ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts.

Dans le lot, il cité le club anglais Chelsea, qui malgré ses folles dépenses est toujours à la recherche d'un attaquant efficace et serait intéressé par sa situation. C'est également le cas de Naples, qui anticipe un probable de départ de Victor Osimhen. Bild avance que le club aimerait inclure Mané dans un échange afin de diminuer le coût d'un transfert sec, puisque Naples en réclame au moins 150 millions d'euros. Mais si le Bayern ne veut pas s'aligner sur les chiffres demandés par Naples, le club italien, relève le quotidien, pourrait avoir du mal à suivre le salaire de Mané, estimé à 22 millions d'euros par an.