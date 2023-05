Sénégal: Macky Sall préconise un nouveau Pacte de stabilité sociale et d'émergence économique

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a donné mercredi des instructions au Premier ministre, Amadou Bâ, en vue de l'instauration d'ici fin juillet d"'un nouveau Pacte de stabilité sociale et d'émergence économique".

"Au regard des efforts notables consentis par l'Etat pour augmenter significativement les rémunérations des agents publics et atténuer les effets de la vie chère sur les ménages, le Président de la République a insisté sur l'urgence de finaliser les négociations tripartites dans le secteur privé", rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Il souligne que "dans cette dynamique", il a "demandé au Premier Ministre de préparer avec les partenaires sociaux, un nouveau Pacte de stabilité sociale et d'émergence économique, dont la signature pourrait intervenir d'ici fin juillet 2023".

Evoquant la fête du Travail 2023, il a "salué le sens des responsabilités des centrales syndicales et réaffirmé sa disponibilité à toujours renforcer le dialogue social tripartite entre l'Etat, le Patronat et les Syndicats, en vue de soutenir davantage l'entreprise, de protéger au mieux les travailleurs et d'assurer une stabilité sociale durable, propice à l'émergence du Sénégal".

"Dans cet esprit, le Président de la République a indiqué au Premier Ministre, l'impératif d'assurer un suivi régulier de l'état de prise en charge des doléances sectorielles à travers une évaluation trimestrielle selon des modalités consensuelles définies avec les partenaires sociaux", poursuit le communiqué. Il signale qu'il a, à cet effet, "souligné la nécessité d'installer des comités du dialogue social dans tous les secteurs et de désigner un point focal « dialogue social » dans chaque ministère".

Le président de la République a par ailleurs évoqué la protection sociale des travailleurs, "notamment ceux relevant du secteur informel en demandant au Gouvernement d'accélérer la finalisation de la stratégie nationale de formalisation du secteur informel".

"En outre, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement de renforcer l'autonomisation et la protection des femmes au travail avant de souligner l'urgence d'accentuer le processus d'apurement du « Passif social » et de surveiller la situation des entreprises publiques et privées en difficulté, notamment celles relevant de l'industrie", indique encore le communiqué.

Il informe qu'il a aussi "demandé au Premier Ministre de finaliser, après étude de la neutralité de leurs impacts budgétaires et financiers, les textes réglementaires et accords d'établissement concernant des entités publiques et/ou des personnels du secteur public".

Il exhorte le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, à "poursuivre la modernisation de l'Administration du travail, dont le rôle central dans la protection des travailleurs, doit être renforcé".

Il a "notamment demandé au Ministre de la Communication de veiller au renforcement du dialogue social dans le secteur public de la presse et d'accentuer les efforts de transformation du secteur avec l'application intégrale du Code la presse.

Il a par ailleurs a rappelé "l'audience prochaine qu'il accordera aux organisations patronales du Sénégal dans le cadre du dialogue économique avec le secteur privé national".