Sénégal: Série A - Boulaye Dia inscrit un triplé et bat le record de buts de son club sur une saison

Dakar — L'international sénégalais de Salernitana , Boulaye Dia, a inscrit son 15e but de la saison, après avoir réalisé un triplé face à la Fiorentina (3-3), à l'occasion de la 33e journée de la Seria A (championnat d'Italie).

Décisif avec son club depuis plusieurs journées, l'attaquant sénégalais n'arrête plus d'enchaîner les buts journée après journée.

L' ancien de Reims (Ligue 1 française), qui s'arrêtait à un but par match, a revu son ratio à la hausse, en inscrivant trois buts (10e, 59e et 81e) et a porté à 15 son nombre de but depuis le début de la saison.

Il est ainsi devenu le sixième footballeur africain à inscrire autant de but dans une saison de Serie A, après son compatriote Diao Keita Baldé, le Camerounais Samuel Eto'o, l'Égyptien Mohamed Salah et les Nigérians Simeon Tochukwu Nwankwo dit Symi et Victor Osimhen.

Boulaye Dia est le meilleur buteur de son club et le troisième meilleur buteur de la Serie A, derrière l'Argentin de l'Inter Lautaro Martinez (19) et Osimhen de Naples (21).

Sur son compte Instagram, le joueur de Villarreal (Liga, Espagne) en prêt en série A italienne, s'est dit « fier de faire partie de l'histoire du club grâce à ce triplé ». « Quelle belle soirée », a-t-il exulté.

Avec 15 buts en 30 matchs, Dia devient le meilleur buteur de la Salernitana sur une saison au niveau de l'élite italienne, battant ainsi le record de Marco Di Vaio auteur de 12 réalisations lors de la saison 1998-1999.

Son compatriote de Villarreal Nicolas Jackson est sur la même dynamique. Le jeune milieu de terrain, qui avait signé un doublé (2e et 18e mn) lors de la victoire des siens (3-1) contre Celta Vigo, à l'occasion de la 32e journée, a récidivé, mercredi, en ouvrant le score à la 62e mn pour Villarreal( 5e) contre Valence, lors de la 33e journée de la Liga.