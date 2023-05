Madagascar: Eka Zaho au Bar'Haingo - Hommage à Bob Marley

Le 11 mai 1981 est une date ancrée dans l'histoire. Ce jour où le pape du reggae qu'est Bob Marley a perdu la vie. Depuis, les hommages ont lieu tous les ans à la même période presque partout dans le monde.

A Madagascar, les reggaemen ne dérogent pas à la règle. C'est au Bar'Haingo Antsirabe qu'Eka Zaho donnera un concert pour battre en choeur avec le reste du monde. L'on pourra sûrement compter sur les « Redemption song », « One love », « No woman, no cry » ou encore « Is this Love », le vendredi 12 mai.

Robert Nesta Marley de son vrai nom, Bob Marley a commencé sa carrière musicale en 1962. Du haut de ses 17 ans, il a formé le trio «The Wailers » ; pourtant, c'est vers 1973 que le succès frappe à sa porte. Désormais rebaptisé « Bob Marley and The Wailers », la bande sort « Rastaman vibration » trois ans plus tard. Le disque le plus vendu de son vivant et son premier succès américain.

Depuis, ses morceaux sont des inspirations pour plusieurs générations. Impactant la jeunesse, ses textes touchent les âmes et sa disparition précoce à l'âge de 36 ans a laissé un grand vide dans le monde de la musique. Tout en laissant par la même occasion un grand héritage musical. Amateurs de reggae ou non, le large public connaît au moins une de ses chansons.

Quant à Eka Zaho, très présent dans les mouvements rastafaris, le groupe est toujours à l'affiche des événements de reggae dans la Grande Ile. Sa musique est un savant mélange des dérivées du rythme jamaïcain saupoudré de rock et de roots, qui fait la richesse de ses morceaux. Un croisement salué par les amateurs de « world music » mais qui ne perd pas le Nord du reggae pour autant.

Leur passion commune pour le mouvement rastafari rassemble sept musiciens, issus de différents horizons. Le talent de tout un chacun se conjugue pour donner un cocktail subtil des dérivées du rythme jamaïcain. Sur la Toile, le groupe a des inconditionnels qui lui sont bien propres. Un message profond, engagé mais tout aussi apaisant.