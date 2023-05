Ile Maurice: Soutenez Dishita en faisant un don

Il y a un an, Dishita a été diagnostiquée avec une leucémie. Après 10 mois de traitement en Inde, elle a pu rentrer à Maurice en janvier mais doit repartir pour des examens médicaux et une ponction lombaire. Elle a besoin de notre soutien. Chaque don compte pour elle.

Elle s'appelle Dishita et elle a aujourd'hui 12 ans. Atteinte de la trisomie 21 (Down syndrome), on lui a découvert l'année dernière la leucémie lymphoblastique aiguë de type B (LLA). Branle-bas de combat, elle a pu se faire soigner en Inde. Et si elle est pour le moment en stade de rémission, cela ne veut pas pour autant dire qu'elle soit guérie complètement. Le traitement est encore long. Sa soeur Keshika nous en parle.

Comment va Dishita ?

La première phase du traitement est terminée. On est revenu à Maurice en janvier et depuis, il y a des hauts et des bas. Le combat est loin d'être terminé. Je suis en constante communication avec les médecins en Inde parce que Dishita jongle entre fatigues, baisses d'énergie et infections.

Sa trisomie complique le traitement. Dishita réagit mal aux médicaments et souffre des effets secondaires. On doit rester vigilant. Le traitement continue et le suivi reste indispensable afin de détecter toute éventuelle récidive. C'est pour ça que Dishita doit repartir en Inde.

Vous êtes restée auprès d'elle en Inde pendant 10 mois et là vous devez déjà refaire vos valises... Et vous comment allez-vous ?

Notre seul objectif actuellement est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Dishita retrouve sa santé. Je n'ai qu'une soeur et ça me brise le coeur qu'elle soit malade et qu'elle ait à traverser toutes ces épreuves surtout à son âge. Quand la nouvelle est tombée l'année dernière, on n'a pas eu d'autres choix que de se battre pour elle et d'être forte pour elle.

Mais psychologiquement, ça nous a fait un coup, j'ai eu de grosses déprimes. Le cancer de Dishita a changé nos vies à jamais. Notre famille n'est plus la même. Il nous a fallu beaucoup tenir face aux pleurs de Dishita au début de son traitement. On l'a vu perdre ses longs cheveux. On lui parle, on la rassure. Mais au fond, c'est difficile pour tout le monde.

Qu'est-ce qui s'est passé au juste il y a un an, comment avez-vous découvert sa leucémie ?

Ca a commencé par une fièvre persistante. On l'a emmenée à l'hôpital, on lui a fait faire un test Covid, on lui a donné du sirop Panadol et la fièvre a baissé. Deux semaines après, le 14 avril de l'année dernière, elle fait la fièvre à nouveau et on remarque qu'elle a des rougeurs et des caillots de sang sur le bras.

On la ramenée à l'hôpital et on a insisté pour qu'on lui fasse faire un test sanguin. Et les résultats sont tombés. Il y avait un problème avec ses plaquettes sanguines. Un taux de globules blancs en hausse et une diminution de globules rouges. C'était la leucémie.

Une semaine après, Dishita était en Inde ?

On n'avait pas d'autres choix que d'aller en Inde, parce qu'il n'y a pas de traitement ici. On a tout de suite entamé les démarches, sollicité la subvention que l'Etat accorde aux malades qui doivent se faire soigner à l'étranger et on s'est retrouvé en Inde. Du jour au lendemain, on a appris ce qu'est la leucémie, on s'est retrouvé dans un hôpital, dans un autre pays.

Tout était en sens dessus-dessous dans notre tête mais on s'est adapté. Et puis, l'argent a commencé à manquer, c'est là qu'on nous a parlé de Enn Rev Enn Sourir qui nous a apporté une réelle aide en nous assistant et faisant un appel au don pour qu'on puisse continuer le traitement. Aujourd'hui encore, l'association continue de nous venir en aide.

Est-ce que Dishita comprend ce qui lui arrive ?

Elle sait qu'elle est malade et qu'il y a des choses qu'elle doit accepter pour guérir. Mais avec sa trisomie, elle ne met pas forcément les mots sur ce qu'elle a et ce qu'elle vit. Mais on sait que ça l'affecte de ne plus aller à l'école depuis avril 2022. On n'a pas le choix, c'est pour qu'elle n'attrape pas des infections. De notre côté, on surveille de près son alimentation, ses médicaments, son traitement. On prie beaucoup. Et on a encore besoin de la générosité des Mauriciens pour que Dishita puisse continuer son traitement et guérir.

Chaque don est précieux

Pendant 2 ans, Dishita devra se rendre en Inde tous les 3 mois pour un suivi médical. Chaque suivi coûtera entre Rs 300,000 - Rs 500,000.

Pour aider Dishita, faisons un don

Détails bancaires

MCB 000447982157

IBAN: MU26MCBL0901000447982157000MUR

Swift Code : MCBLMUMU

Téléphone : +230 59099219/58411369