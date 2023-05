Afrique: Le recul de Madagascar dans le classement de RSF

La célébration de la Journée mondiale de la presse hier, était une occasion de faire le point sur la situation qui règne sur le plan journalistique à Madagascar. Le classement établi par Reporter Sans Frontières ou RSF, situe notre pays à la 101e place en 2023 ; il a régressé de trois places par rapport à 2022.

Cela a été établi après une enquête réalisée dans 180 pays. Nous sommes loin du peloton de queue des nations où les journalistes sont opprimés et exercent leur profession au péril de leur vie. Mais notre profession est enserrée dans un carcan qui ne permet pas à ses membres d'informer pleinement ses lecteurs et ses auditeurs.

Le recul de Madagascar dans le classement de RSF

« Malgré sa longue tradition médiatique, datant de plus d'un siècle et demi, Madagascar a un paysage fortement polarisé et politisé, fortement impacté par la corruption », lit-on dans la notice de présentation de RSF. « L'Etat contrôle les médias publics, dont il a le pouvoir de nommer ou démettre les principaux responsables. La mainmise des hommes politiques sur les médias plombe le pluralisme et la liberté des journalistes ». Tout est dit dans cette partie de la notice de présentation du cas malgache. Le cadre légal est détaillé : il parle du nouveau code de la communication. Il dit notamment que « les autorités ont la possibilité de fermer des médias ou d'arrêter des programmes susceptibles de troubler l'ordre public ».

La voie est assez étroite pour le journaliste qui veut publier des informations qu'il a dénichées après de sérieuses investigations et qu'il estime fiables. Il doit toujours penser à l'épée de Damoclès suspendue sur sa tête. La manière d'informer a cependant évolué et c'est souvent sur les réseaux sociaux que des informations dites sensibles sortent. Néanmoins, le citoyen est amené à faire le tri et doit faire preuve de jugement.