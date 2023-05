Madagascar: Pro League - Des quarts de final très acharnés

Les play-offs de la Pro League offrent quatre affiches alléchantes dans les quatre coins de l'île.

Le championnat national de football, dénommé « Orange Pro League » (OPL) en est à sa dernière ligne droite. Huit clubs élites de Madagascar peuvent encore rêver de remporter le titre, dont le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy, tenant du titre. L'association des clubs de football élites de Madagascar (CFEM), organisateur du tournoi a informé lors d'une conférence de presse à Mahamasina que les play-offs débuteront le 13 mai prochain.

Toutes les rencontres des quarts et demi-finales se font en formule aller-retour et le but marqué à l'extérieur ne sera pas considéré. En cas d'égalité durant les deux rencontres, les deux équipes procéderont à un troisième match d'appui après 72 heures, qui se jouera au stade de la deuxième rencontre. Si ce dernier match se termine sur une parité, un nul, les équipes passeront directement aux tirs au but.

Chocs de titan

Quatre affiches très disputées sont au programme de cette prochaine étape. Le Cffa, deuxième de la conférence Sud va affronter l'équipe de l'Ajesaia, troisième de la conférence Nord. Il s'agit d'un remake de la finale de la saison dernière. La formation de Bongolava tentera de prendre sa revanche cette fois-ci, quant à l'équipe d'Andoharanofotsy qui va défendre sa couronne, elle ne va pas encaisser facilement. Une grosse affiche opposera également le club du Disciples FC face au leader indomptable Fosa Juniors FC.

Après avoir effectué la première étape très déchaînée, les Militaires vont défier les Assureurs. Pour la dernière confrontation, l'équipe de l'Elgeco Plus affrontera l'AS Fanalamanga. Les rencontres aller des quarts de finale se disputent les 13 et 14 mai, tandis que les matchs retour se joueront les 27 et 28 mai prochains. En demi-finale, le gagnant du match Cffa - Ajesaia va se mesurer contre le gagnant du match Fosa Juniors - Disciples FC. Un autre choc, le vainqueur du match Mama FC vs Cosfa affrontera le meilleur du match Elgeco Plus - AS Fanalamanga. L'équipe la mieux classée de la conférence accueillera le match retour.

En effet, la première phase s'est bel et bien tenue malgré les petits embarras durant les journées. « Nous essayons toujours d'améliorer et corriger tous les problèmes évoqués par les clubs lors de la phase de groupe », a fait savoir Henintsoa Rakotoarimanana, président du CFEM. Selon toujours ses explications, pour le cas de Tsaramandroso TFFC, c'était un problème de gestion dans ce club qui avait semé la confusion. Ce club est divisé en deux parties. L'une a accepté que le match se joue au stade d'Ambohidratrimo, tandis que l'autre a demandé que le match se déroule à Mahajanga. Le rôle de la CFEM c'est d'accepter la décision de ce qui est légal au sein de la compétition.