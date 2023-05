Madagascar: Port de tenues militaires - Un artiste placé en garde à vue à Itaosy

Cette affaire qui vient de se produire hier à Itaosy doit remettre sur le tapis la disposition prise par l'Etat concernant l'interdiction du port de tenues militaires à Madagascar. En réalité, des dispositifs réglementaires existent et cela est déjà porté à la connaissance du public dès qu'on parle de vêtements militaires.

Des actions de sensibilisation sont déjà menées par les autorités pour rappeler l'interdiction au civil de porter ce genre de vêtements. Mais le problème est de voir que ces textes ne sont jamais respectés. Devenues comme de vulgaires et très à la mode, les tenues militaires, aussi bien nationales qu'internationales, inondent les marchés. Et tout le monde s'y intéresse surtout les artistes comme le cas de celui que nous allons parler ci-après. La matinée d'avant-hier, le nommé Ayo Naej a été arrêté par des éléments de la brigade de la gendarmerie d'Itaosy pour avoir été vêtu de tenue militaire.

Selon l'information, les forces de l'ordre s'en sont prises à lui après avoir été renseignées que l'intéressé avait publié sa photo en tenue militaire sur les réseaux sociaux. En prenant cette décision de l'arrêter, la gendarmerie rappelle que « se vêtir de tenue militaire est interdit par la loi en vigueur tout en estimant que cet artiste de renommée pour ne pas dire d'une star du monde musical malgache ne semble être conscient de ce qu'on lui reproche et atteste qu'il n'est pas en tort ». Ayant entendu cette arrestation qui s'avère être abusive et n'ayant pas de fondement convaincant, les proches de cet artiste ainsi que ses fans se sont soulevés contre cette décision. Pour eux, cette mesure ne doit pas s'imposer du fait qu'elle a un caractère discriminatoire. Des artistes et des politiciens qui sont des civils se sont permis de se vêtir de tenues militaires dans les événements publics mais ils n'étaient pas inquiétés ni poursuivis. Dans ce sens, on peut citer le député d'Antananarivo IV Rossy, et celle de Mahajanga. Par contre et selon la gendarmerie, une enquête est ouverte et les éléments de la brigade d'Itaosy ont pris une disposition dont la mise en garde à vue du suspect et la saisie de l'uniforme que la star a porté. Pire encore, l'inculpé sera transféré au parquet du tribunal de première instance Antananarivo Anosy pour la suite de la procédure.