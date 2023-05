Congo-Kinshasa: Paix, sécurité & élections 2023 , Médias - Félix Tshisekedi appelle à un débat politique sain au pays

*"Le thème retenu pour les festivités du jour est évocateur du contexte qui prévaut dans notre pays. Celui-ci, suggère à toutes les parties prenantes d'intensifier la sensibilisation sur la sécurité des journalistes en cette période d'agression à laquelle notre pays est confronté et à la veille des élections attendues par notre peuple.

Il serait donc indiqué que vous abordiez, au cours de ces assises, tous les aspects liés à votre sécurité tout en vous garantissant et en vous rassurant sur la réactivité et l'optimisation continue du dispositif contre les menaces faites à votre activité et qui sera mis en place au niveau du Ministère de la Communication et des Médias", a déclaré le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de l'ouverture de la cérémonie consacrée à la célébration de la 30ème journée de la liberté mondiale de la presse en RD. Congo.

Débat politique sain

"En effet, tel qu'évoqué et comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut l'être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés ou sur toute autre plateforme médiatique. Malheureusement, force est de constater que ce contexte singulier revêt le risque parfois de concourir à la dissémination, dans la sphère publique, non plus de visions ou d'idéaux censés prôner le vivre-ensemble, mais plutôt de propos discourtois, discriminatoires voire d'invectives aux relents tribalistes et séparatistes, en méconnaissance des lois en vigueur dans notre pays", a-t-il insisté, tout en rappela la responsabilité des journalistes dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages ; mais aussi, les exhorter à utiliser les plateaux et les différents médias pour favoriser un débat politique sain, lequel permettra, à la fois, aux invités ainsi qu'aux téléspectateurs, auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leurs proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats. Il a appelé, enfin, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, « CSAC » en sigle, dans son rôle de régulateur, à y veiller.

Appel à la responsabilité

Bien auparavant, il leur a rappelé l'importance de votre rôle au sein de la presse dans la société. "Il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme.

Le Gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre. J'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées autrement appelées « fakenews » ou encore « infox », source de nombreux maux dans nos sociétés contemporaines. Ceci constitue, pour nous, un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique", a-t-il, enfin, précisé.