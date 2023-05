Madagascar: FMVFM - Mananara - Pour la suppression du CNV

Le débat sur la filière vanille n'en finit pas. Après les différentes réactions par rapport aux décisions de l'Etat de libéraliser ce secteur, c'est au tour de l'association FMVFM ou Association des Paysans et des Opérateurs Défendant les produits de rentes dans le district de Mananara, ny Vokatra Fanondrana eto Mananara-Avaratra, de sortir de son silence.

Et de féliciter les décisions prises par le président Rajoelina, à Sambava, au mois d'avril dernier. L'association réclame toutefois la suppression du Conseil National de la Vanille. Selon elle, « la coordination de la filière devrait revenir au niveau de la base ». Et de continuer, « le rôle de d'Etat est de surveiller et de mettre en place un environnement favorable pour l'épanouissement de ce secteur ».

Agrément

Les différentes mesures visant à fixer le prix de la vanille, verte ou noire, et la mise en place du « prix plancher » ont été pointées du doigt par les responsables de l'Association. Ces derniers ont insisté sur la nécessité de libéraliser une bonne fois pour toute cette filière, afin d'éviter la mainmise de quelques individus bien placés. « Il faut libéraliser la filière vanille afin qu'une concurrence loyale se mette en place et conduise ainsi à l'augmentation du prix de la vanille », ont-ils soutenu. Cette libéralisation rime également avec l'octroi d'agrément pour tous. « Nous souhaitons qu'on donne l'agrément à tous ceux qui en ont besoin, surtout ceux qui étaient dans le secteur durant des années », ont-ils poursuivi. L'association FMVFM souhaite que les exportateurs n'aient plus à payer les 4 dollars/kilo exportés au CNV.

Surproduction

Au vu des différentes réactions qui ont suivi le discours de Andry Rajoelina à Sambava, force est de constater que ceux qui sont concernés directement par le problème de la vanille ont du mal à trouver un terrain d'entente. L'association FMVFM regrette que la filière vanille se trouve dans cette situation déplorable. « Les tonnes de vanilles non exportées et le risque de surproduction pour la campagne 2023-2024 viennent également compliquer la situation », ont conclu les membres de l'association, avant d'inviter le président Rajoelina à prendre ses responsabilités.