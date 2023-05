Madagascar: DGI - Programme Fihariana - Des mesures incitatives fiscales pour les start-uppers

Suite à la réunion intitulée Youth Business Meeting by Fihariana, entre les jeunes start-uppers et le président de la République, Andry Rajoelina, qui s'est tenue dernièrement au palais d'Iavoloha, une séance de travail avec la direction générale des Impôts a été organisée hier.

A cette occasion, le Directeur général des Impôts, Germain, a expliqué à ces jeunes entrepreneurs les mesures incitatives fiscales et les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier au démarrage de leurs activités. « Ces dispositions sont déjà inscrites dans le Code des Impôts », a-t-il poursuivi.

Meilleure viabilité

Il est à noter que ces jeunes, opérant dans différents secteurs d'activité, dont entre autres, le secteur primaire, l'industrie et l'environnement, viennent également de bénéficier du financement et des accompagnements du programme Fihariana. « Nous sommes à leur écoute. Ces jeunes ont un grand besoin d'informations spécifiques en matière fiscale surtout quand ils veulent créer des PME ou PMI.

C'est pourquoi, nous avons organisé cette rencontre avec la DGI. Cela fait également suite aux instructions du chef de l'Etat. D'autres rencontres avec la direction générale des Douanes et du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, auront également lieu prochainement. Notre objectif est de les accompagner pour assurer une meilleure viabilité de leurs projets en leur fournissant des réponses rapides à leurs besoins, et ce, sur tous les plans », a fait savoir Valérie Zafindravaka, le Secrétaire Exécutif du programme Fihariana.

Compétitives

Dans la même foulée, cette rencontre entre la DGI et les start-uppers était une occasion de recueillir, directement auprès des jeunes entrepreneurs, des pistes d'amélioration nécessaires à l'administration fiscale afin de permettre aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) d'être compétitives sur le marché international. A titre d'illustration, les mesures incitatives sont appliquées aux entreprises et startups ayant des activités à impact social et responsabilité élevée. Des allègements fiscaux sont également accordés pour les importations de machines et matériels de transformation ainsi que sur le crédit d'impôts de recherche.