Madagascar: Bateau Flying - Une opératrice chinoise brise le silence

« Je ne connais pas ces gens mais je sais que ce sont des compatriotes chinois. J'ai connu l'affaire à travers les médias chinois qui ont relaté leurs emprisonnements de cinq ans, puis de 20 ans. Comme je suis ici à Madagascar, j'ai essayé de comprendre l'affaire et me suis rendue compte qu'il y a de l'injustice », a expliqué d'emblée Lin Wenqin, une opératrice économique résidant dans la Grande Île.

« J'ai vu dans les médias la souffrance de la famille de ces Chinois et ne pourrais pas rester insensible en tant que ressortissante. Je souhaite ainsi à ce que les investigations soient approfondies pour arriver jusqu'au cerveau de l'acte. Les neuf Chinois et six autres personnes ayant d'autres nationalités ne méritent pas d'être les seuls impliqués. Ce sont de simples marins qui n'ont fait que leur travail. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y avait aucun bois de rose découvert sur ce bateau Flying au moment des arrestations », continue-t-elle sur sa lancée tout en suppliant les autorités à réexaminer cette affaire pour que justice soit faite en toute impartialité.

Pour rappel, le navire Flying battant pavillon panaméen a été aperçu avec signaux satellites éteints dans le Nord-Est de l'île en 2018. Une intervention de la marine malgache a permis l'arrestation de 17 personnes à bord après un vif accrochage.

« Deux de ces personnes ont pris la fuite durant leur hospitalisation et ces individus ne seront jamais traduits devant la Justice après leur évasion, contrairement aux autres qui, après trois ans de mandat de dépôt, ont écopé de 20 ans d'emprisonnement ferme » selon toujours la Chinoise, Lin Wenqin, qui essaie de tirer la sonnette d'alarme pour rediscuter de l'incarcération de ses compatriotes et des six autres personnes de nationalités différentes.