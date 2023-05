Angola: La dispersion de la population rend impossible la mise en oeuvre du PIDLCP

Ondjiva — La ministre de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a souligné mardi, à Ondjiva, la dispersion de la population de la province de Cunene, comme facteurs qui conditionnent le Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

S'adressant à la presse, en marge du séminaire sur la municipalisation de l'Action sociale, la ministre a déclaré que la province de Cunene avait des spécificités propres en raison de la sécheresse sévère et du fait que les populations vivent dans des zones éloignées les unes des autres.

Elle a évoqué le programme de distribution du goûter scolaire qui ne peut pas être mis en oeuvre dans toutes les écoles, car elles sont éloignées les unes des autres.

La ministre a souligné que le PIDLCP prévoyait également la mise en oeuvre d'actions liées à l'inclusion productive, à l'autonomisation de la femme, à l'accès à l'eau, entre autres.

Elle a indiqué que la rencontre, en plus d'évaluer la mise en oeuvre du programme, allait permettre un lien entre l'unité technique de suivi de la lutte contre la pauvreté et les administrations locales.

Selon la ministre, les actions de ce programme doivent partir de la base, à travers les structures municipales et les gouvernements provinciaux afin d'être canalisées au ministère et non l'inverse.