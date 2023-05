Congo-Brazzaville: Leadership féminin - La 3e édition du Mbongui de la femme africaine prévue en août

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Elite women's club (EWC), que préside Splendide Gavet Lendongo, a annoncé, le 3 mai à Brazzaville, l'organisation de la troisième édition du Mbongui de la femme africaine (MFA), du 4 au 5 août prochain.

Le MFA est une initiative de l'ONG EWC visant à permettre à la femme africaine de ne pas rester en marge des enjeux du développement et à faire face à la résilience. En effet, la résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable.

Trois mois avant la rencontre des femmes africaines, l'ONG EWC va organiser, à partir du 18 mai, des ateliers coaching thématique communication dont celui portant sur la prise de parole en public. « La troisième édition du MFA, qui n'est autre que les assises de la femme, se tiendra du 4 au 5 août 2023 à Brazzaville, sur le thème "Co-construire avec la femme pour une Afrique plus émergente" », a indiqué Splendide Gavet Lendongo.

Selon l'agenda de cette édition, il est prévu la participation de plus d'une dizaine de délégations étrangères, des tables rondes et des ateliers de formation, des expositions, des masters class, de grands moments de networking avec des personnes et structures de renomée nationale et internationale et le premier gala annuel des femmes d'élite.

Face aux médias, la responsable de l'ONG EWC a également présenté le rapport bilanciel de l'année 2022. « Depuis sa création, l'ONG-EWC oeuvre en faveur de la femme congolaise avec une vision panafricaine. Nous organisons et participons aux activités, telles que l'organisation de la deuxième édition du Mbongui de la femme africaine, le 5 août 2022, à Brazzaville, qui a donné lieu à une conférence inaugurale, à deux tables rondes et deux ateliers de formations réunissant plus de trois cents participants au total », a rappelé Splendide Gavet Lendongo.

Elle a ajouté que l'année dernière, l'ONG-EWC a participé, en août, à un atelier d'orientation universitaire et professionnelle en faveur des jeunes chrétiens. En collaboration avec l'agence Odingui Event's et Consulting, EWC a organisé une soirée Networking en mars 2022 à Brazzaville, qui avait réuni plus d'une centaine d'entreprises publiques et privées, porteuses de projets des individus à la recherche d'opportunité d'affaires. Les membres de cette ONG avaient également participé à l'atelier de renforcement des capacités des réseaux par les jeunes sur la jeunesse, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, à Nairobi, au Kenya.

« Le monde évolue et nous suivons cette évolution pour mieux évaluer les besoins actuels afin d'être plus efficaces et concrets dans nos actions et sur le terrain. Nous avons pris l'initiative d'accorder une place importante dans la formation et le coaching pour préparer et outiller au mieux les femmes, jeunes, veuves et les orphelins, selon leurs domaines. Nous sommes dans une dynamique d'actions plus agressives visant à conduire la femme vers plus d'engagement, une meilleure auto-prise en charge par la réalisation des activités porteuses de revenus », a commenté la responsable de l'ONG-EWC.

Signalons qu'à l'international et sur le plan national, l'ONG-EWC est connectée à un large réseau d'associations et des ONG ayant des objectifs similaires à travers le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.