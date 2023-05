Angola: Luanda accueille le 1er Forum sur l'économie solidaire

Luanda — Le 1er Forum sur l'économie solidaire, qui vise à réfléchir sur le modèle alternatif de création de revenus, aura leu à Luanda, du 19 au 20 mai, a annoncé mardi la coordinatrice de l'événement, Vânia Frederico.

La rencontre, dont la réalisation est estimée à 11 millions de kwanzas, est une initiative de Consulting, Média Claque et Kixicredit, et rassemblera des experts nationaux et internationaux, des acteurs potentiels de l'économie solidaire, des associations, des coopératives, des entrepreneurs, des fonctionnaires et des chercheurs.

"... le concept d'économie solidaire s'affirme mondialement comme un modèle avec des résultats positifs pour l'économie réelle de différentes géographies", a expliqué la directrice de l'Ato Internationale.

Le forum, qui sera reproduit également dans d'autres provinces, se déroulera sous le slogan "Économie solidaire comme alternative de génération de revenus et de développement durable.

Dans cette première expérience, selon la source, l'objectif est d'établir des bases, des critères, des principes et des mécanismes d'économie solidaire, et d'encourager l'économie solidaire par l'échange de biens et de services.

En tenant compte des déséquilibres qui existent dans la société, Vânia Frederico estime que cet événement contribuera à la mise en oeuvre des projets solidaires, capables de promouvoir l'amélioration des conditions de vie des personnes et le développement local, la lutte contre la désertification et les inégalités sociales.