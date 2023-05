Congo-Brazzaville: Secteur privé - Le Fadpme subventionne cent quinze entreprises

Le chef de mission du Fonds d'appui au développement des petites et moyennes entreprises (Fadpme), Abdel Kader Bawa, a affirmé, le 3 mai à Brazzaville, que cette structure a accompagné cent-quinze entreprises, chaînes de valeur et clusters, soit une masse monétaire injectée de deux milliards cent FCFA sur les cent-vingt-trois, retenues par le Comité de sélection des sous-projets du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec).

Le Fadpme est une composante du Padec qui permet d'améliorer l'environnement des affaires du secteur privé. « Nous avons sensibilisé sur le corridor Ponte Noire - Brazzaville - Ouesso avec des extensions dans les départements de la Likouala et de la Lékoumou et avons été réceptifs à toutes les entreprises qui ont accepté de se faire accompagner à travers le mécanisme Fadpme. Globalement, nous avons atteint neuf cents dossiers d'entreprises au 30 mars 2023 », a indiqué Abdel Kader Bawa.

L'éligibilité des dossiers d'entreprises était conditionnée par l'existence d'au moins deux ans de l'entreprise, la réalisation d'un chiffre d'affaires moyen oscillant entre sept millions cinq cent mille et plus de quatre-vingt millions de francs CFA par année, avec un personnel entre un et dix, la possibilité de générer du résultat, la perspective du développement à travers l'existence d'un marché réel.

« L'examen de tous ces aspects nous a permis de structurer et de présenter des sous-projets aux sessions du comité de sélection des sous projets du Padec qui est composé des acteurs des secteurs public et privé, les banques, les délégués du patronat, des chambres de commerce et ceux des ministères », a ajouté Abdel Kader Bawa.

La subvention des entreprises se faisait par tranche suivant la stratégie d'un fonds à coûts partagés qui est un mécanisme de subvention de financement de contrepartie des petites et moyennes entreprises pour la mise en oeuvre de leurs plans d'affaires essentiels à leur développement et compétitivité. Il consiste en la prise en charge, par le Fadpme, de 50 à 75% du coût d'un investissement et de 80 à 95% du coût des frais d'une prestation de service, les restants étant financés par l'entreprise bénéficiaire.

La mise en oeuvre du plan d'affaires de l'entreprise devait avoir un potentiel d'impact pour elle et l'économie locale, et s'avérer difficilement finançable par les offres de fonds classiques, par exemple, les dépenses immatérielles de développement d'entreprise, telles que les formations en gestion ou métier et en soft skills, les manuels de procédure, l'installation de logiciel de comptabilité.

« Nous avons accompagné les micros et les petites entreprises dans la prise de décisions d'investissement à travers les outils de diagnostic d'entreprise et de structuration de plan d'affaires. Nous les avons assistés à la rédaction des documents administratifs, par exemple. Le projet a pu promouvoir dix chaînes de valeur et grappes d'entreprise dont deux dans le tourisme, un des techniques de l'information et de la communication et un dans le transport fluvial.

Il a injecté dans l'économie 1 993 008 358 FCFA de financement direct aux entreprises et, par effet de levier, a atteint les 2 962 726 163 FCFA grâce aux crédits bancaires complémentaires mobilisés par les MPME elles-mêmes pour environ 969 717 805 FCFA, une masse monétaire qui participent certainement à la dynamisation de l'économie post covid- 19. Il était primordial de faire comprendre à l'entreprise l'importance de l'appui technique, de l'analyse des coûts et les décisions d'investissement.

Par ailleurs, le Fadpme regorge d'un vivier de cinq cents demandes d'entreprises à structurer en sous-projets qui ne pourrait pas être traité étant donné la clôture du projet. Ce vivier devrait être exploité par l'Adpme ou par un nouveau projet similaire au Padec », a conclu le chef de mission du Fadpme.