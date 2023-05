Angola: La ministre d'État reçoit des 'orchestres de jazz' nord-américains

Luanda — La ministre d'État chargée du secteur social, Dalva Ringote, a reçu ce mardi, à Luanda, en des audiences séparées, les membres des groupes de musique américains "Mississippi Band" et "The Dizzy Gillespie Band", après avoir assisté, en fin de semaine, à la soirée de Jazz du Resiliart Angola.

À l'issue de la rencontre, la chanteuse du "Mississippi Band", Pauline Perry, a exprimé sa satisfaction pour avoir été reçue par la ministre angolaise avec qui elles ont abordé entre autres sujets, le jazz en Angola, sa création, le soutien et des possibilités des échanges.

Pour l'artiste, c'était très important d'être venue en Angola et sur le continent africain pour savoir comment les gens reçoivent la musique de leurs ancêtres, développée et améliorée de l'autre côté de l'Atlantique.

Cependant, Pauline Perry a expliqué que le jazz dans le pays a encore besoin d'être enrichie de plusieurs points de vue, "avec des petites choses et des détails musicaux typiques à ce style musical".

John Lee, leader du groupe "Dizzy Gillespie Band", a déclaré que le groupe était très surpris par la ministre qui a pu regrouper les musiciens des deux pays pendant les deux jours du festival de jazz.

Selon le directeur exécutif de Resiliart Angola, Marcos Agostinho, les deux jours du festival ont été des moments uniques et fantastiques pour avoir réussi à réunir dans la capitale angolaise, environ 26 artistes internationaux qui se sont rejoints aux nationaux pour faire une authentique célébration du Jazz.

Le Festival Resiliart Angola, pour la quatrième fois, est organisé en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et American Schools of Angola (ASA), la Coordination du Comité national de gestion du Luanda et l'Union nationale des artistes plasticiens (UNAP).

Au sujet de cette rencontre, a-t-il souligné, l'exécutif s'engageait à créer à travers Resiliart Angola, des plateformes d'échange comme cela s'est produit en 2021 à la Biennale de Luanda.

Resiliart Angola a été lancé par "American Schools of Angola" (ASA) en avril 2021, dans le cadre de la Biennale de Luanda et du mouvement mondial Unesco Resiliart, en mettant l'accent sur le soutien à la créativité des artistes pour offrir des opportunités et améliorer leurs compétences.