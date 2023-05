Angola: Signature de trois accords entre l'Angola et l'Union européenne

Luanda — L'Union européenne (UE) et le Gouvernement angolais ont signé jeudi, à Luanda, trois accords équivalents à 120,1 millions d'euros, dans le cadre du programme indicatif pluriannuel (PIP) 2021-2027 pour l'Angola.

Les accords signés par la chef de la délégation de l'UE, Jeannette Sppen, et le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, incluent le programme de revitalisation de l'agriculture, estimé à 40 millions d'euros, visant à revitaliser le réseau de 12 instituts agraire.

Le programme agricole susmentionné, selon Jeannette Sppen, permettra de créer l'emploi des étudiants et contribuera à l'adaptation du secteur agricole au changement climatique et aux besoins nutritionnels du pays.

Jeannette Sppen a également fait savoir que ce programme transformera ces instituts au profit de la communauté, grâce à des activités d'extension et à l'amélioration des infrastructures.

Selon la responsable, le deuxième programme concerne la formalisation de l'économie, y compris la protection sociale et le soutien à la gestion des finances publiques, qui dispose actuellement d'un financement de 62 millions d'euros de l'Union européenne.

Elle a, par ailleurs, parlé du programme, estimé à 17.500 euros, qui vise à faciliter le soutien aux stratégies de développement du Gouvernement angolais.

A l'occasion, le ministre de l'Economie et du Plan, Mário Caetano João, a expliqué que ces signatures font partie du partage d'expériences et de bonnes pratiques entre l'Angola et l'Union européenne.

Par conséquent, il a dit que l'Angola faisait l'objet d'une attention croissante de la part de nombreux pays et agences internationales de développement, en raison non seulement des réformes politiques et économiques, mais surtout à cause des ajustements institutionnels.

Il a encore souligné qu'un processus constant et permanent visant à accroître la transparence, par l'adoption de bonnes pratiques de gestion, avait été un facteur d'attraction des investissements étrangers et de crédibilité auprès des institutions de financement du développement.