Afrique: Transport ferroviaire - Le CFCO ambitionne de desservir d'autres pays de la sous-région

Le Chemin de fer Congo-Océan(CFCO) veut franchir une nouvelle étape dans son développement. Il y a quelques jours? le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, a souligné le fait qu'avec cette société, le Congo ambitionne de desservir les autres pays d'Afrique de l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo, le Sud de la République centrafricaine et peut être l'Est du Cameroun.

Le CFCO joue un rôle indispensable pour les transports du quotidien, la cohésion territoriale et sociale mais également pour le développement économique du pays. Il est essentiel pour le désenclavement des territoires et les mobilités quotidiennes de nombre de Congolais. Malheureusement, cette société a vu son réseau ferré se contracter à cause des événements fâcheux qu'a connus le pays dans les années antérieures. De ce fait, certaines lignes jugées trop déficitaires ou encore endommagées ont été fermées, obligeant ainsi les agents à un chômage technique.

Aujourd'hui, la compagnie ferroviaire congolaise veut se lancer sur un pari ambitieux. Elle entend proposer une offre différente et complémentaire de celle qu'elle offre d'habitude, en utilisant mieux ses rails.

En effet, le CFCO veut accroître son réseau et entend s'inscrire dans une nouvelle dynamique, en créant un modèle logistique qui va lui permettre une meilleure pénétration dans la chaîne sous-régionale de transport de marchandises.

Il y a quelques jours à Pointe-Noire, pendant la cérémonie de remise sur les rails du train La Gazelle, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a souligné le fait qu'avec le CFCO, le Congo ambitionne de desservir les autres pays. « Nous devons faire de telle sorte que se réalise la grande vocation de transport y compris la marchandise du port en eau profonde vers la ville de Brazzaville.

Et demain, de façon à desservir également les autres pays du genre l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo, le Sud de la République centrafricaine et peut être l'Est du Cameroun. Et si jamais le CFCO prend le relais de cette ambition de construire l'un des plus grands ports en Afrique centrale, nous aurons également fortifié un chemin de fer pour le transport de cette marchandise»? a dit le ministre Honoré Sayi.

Pour de nombreuses personnes, ce projet, une fois réalisé, constituera une évolution inéluctable pour le CFCO, fort de son histoire issue du libéralisme de la révolution industrielle dans le pays et les territoires situés à l'intérieure de l'Afrique équatoriale française.

Notons qu'en affichant de telles ambitions, lE Congo, à travers le CFCO, entend améliorer l'offre de services aux usagers pour maintenir mieux encore sa desserte.