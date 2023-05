Madagascar: FITEFA - Ressouder le « fihavanana » entre le Nord et le Grand Sud

L'Assemblée Générale du « Fikambanan'ny Teraky ny Faritanin'Antsiranana » a été l'occasion de ressouder et de renforcer le « fihavanana » entre Nordistes et Sudistes dont le processus a commencé la semaine dernière à l'Hôtel Ibis à Ankorondrano, avant de se poursuivre à l'Espace Rose By Pass.

Special guests

Comme tous les ans, les membres du FITEFA n'ont pas chômé le 1er mai. Ils ont commencé la journée au jardin d'Ambohijatovo par un dépôt de gerbe au pied de la statue du Professeur Albert Zafy, à l'occasion de l'anniversaire du père fondateur de l'association. Les Nordistes se sont ensuite donné rendez-vous à l'Espace Rose By Pass pour leur A.G annuelle qui a vu la présence de « special guests » issus du Grand Sud. Et ce, deux semaines, enfin presque, après les piques régionalistes, pour ne pas dire tribalistes, lancées par la députée élue à Antsiranana I et non moins vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui ont provoqué une levée de boucliers dans les rangs des Sudistes.

Associations provinciales

« Ce n'est pas la politique qui va nous diviser ou rompre notre fihavanana », a déclaré haut et fort le président du FITEFA, JohnFrince Bekasy. Un message adressé non seulement aux « gens du Nord » mais aussi à leurs frères et soeurs du Sud représentés par de grandes figures d'associations provinciales. En l'occurrence, le « Fikambanan'ny Zanaky ny Faritanin'i Toliara » (FIZAFATO) ; le « Fikambanan'ny Zanaky ny Faritanin'i Fianarantsoa » (FIZAFAFI). Était aussi de la partie, le « Fikambanan'ny Zanaky Mahajanga Miray » (FIZAMAMI) représenté entre autres, par son président, le Commissaire Samson Olivier et le président d'honneur Pierre Lenoble. Était de même présent, le coordonnateur national du HVM, Rivo Rakotovao - accompagné de son épouse - qui est une « zanatany » de la capitale du Boina.

Nofon-kena mitam-pihavanana

Le député élu à Toliara I, Siteny Randrianasoloniaiko était également présent. Contrairement à l'édile IRD, Jocelyne Rahelihanta qui aurait été retenue à Antsiranana. Cela n'a pas empêché les membres du FITEFA et leurs invités de se partager le « nofon-kena mitam-pihavanana » à partir des deux zébus offerts respectivement par la coordinatrice du FIZAFAFI, Sylviane Ranaivojaona et la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Orléa Vina qui est une native du Nord. Siteny Randrianasoloniaiko a promis, pour sa part, d'offrir 3 zébus au FITEFA dont l'AG a été rehaussée par deux past-présidents, Freddie Mahazoasy et Anona Wilson.

Politique

JohnFrince Bekasy a tenu à souligner que « la politique ne figurait pas au menu à l'Espace Rose By Pass ». Cela ne l'a pas empêché de plaider pour la cause de son Faritany, en appelant notamment le pouvoir « à se pencher sur le cas de la Secren et à instituer le système de quota pour les concours administratifs pour lutter contre le chômage dans la province d'Antsiranana qui compte beaucoup de jeunes diplômés ». Le FITEFA ne manquera pas non plus d'apporter sa contribution, en reconduisant cette année, le programme d'appui à l'éducation et la distribution de kits scolaires aux enfants défavorisés du Faritany d'Antsiranana. Sans oublier la santé publique et la protection de l'environnement.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, qui est un fils du Faritany, a aussi apporté sa pierre à l'édifice, en remettant une enveloppe de 4 millions d'ariary au FITEFA. Le membre du gouvernement n'a pas manqué d'appeler les uns et les autres à vérifier leurs noms sur les listes électorales auprès des bureaux de Fokontany.