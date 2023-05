Madagascar: Conférence - Catherine Fournet-Guérin dans nos murs

Antananarivo, ville historique et capitale de plus en plus ruralisée, marquée par la violence socio-économique, stigmatisée par l'écart entre les gratte-ciels d'Ankorondrano et la crasse des bidonvilles tout juste de l'autre côté des clôtures hyper sécurisées.

C'est de cette ville fourmilière que Catherine Fournet-Guérin va parler au café-histoire, samedi à partir de 10h au musée de la Photo à Anjohy. Elle « parlera d'Antananarivo comme paysage urbain hybride et original. Elle développera les permanences, les mutations et les tensions dans cette ville capitale », annoncent les organisateurs. Il y a quelques années, des chercheurs français avaient déjà prédit la mutation de la Ville des Mille vers le statut de ville-monde. Les derniers chiffres ont estimé à 5 000 000 le nombre d'usagers présents dans la Capitale, les jours ouvrables.

Cependant, Antananarivo semble avoir oublié son rendez-vous avec les mesures qui vont avec cette mutation. D'un autre côté, l'une des cités les plus sales du monde suffoque dans son rôle de capitale politique de Madagascar. « Docteure et agrégée de géographie, ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de la Rue d'Ulm, Catherine Fournet-Guérin est professeure des universités à l'UFR de géographie de Sorbonne Université depuis 2017. Elle est membre de l'unité de recherche Médiations, sciences des lieux, sciences des liens et dirige l'école doctorale de Géographie de Paris. Ses recherches portent sur les villes d'Afrique, plus particulièrement celles de Madagascar (Antananarivo) et d'Afrique orientale (Maputo, Mozambique). ».