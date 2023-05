Cote d'Ivoire: BRVM - Le rendement de l'action PALM Côte d'Ivoire est le plus élevé du marché actuellement.

Le rendement de l'action PALM Côte d'Ivoire est le plus élevé du marché actuellement, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital & Finance basée à Dakar.

Selon cette publication qui couvre la semaine du 24 au 28 avril 2023, le conseil d'administration de l'entreprise a fixé le niveau du dividende par action à 1213,63 FCFA contre 1236,34 FCFA l'année dernière. «Ainsi, note Invictus, l'action PALM Côte d'Ivoire présente un rendement de 12,14% au cours de clôture du 28 avril, soit le plus élevé du marché actuellement.» La SGI signale toutefois que depuis le début de l'année 2023, cette action a légèrement reculé de 3,79%.

Dans sa publication, Invictus Capital & Finance rappelle que PALM Côte d'Ivoire est une entreprise agricole ivoirienne spécialisée dans la production d'huile de palme brute. Créée en 1997, elle fait partie du groupe SIFCA, l'un des plus grands groupes agro-industriels d'Afrique de l'Ouest. L'entreprise possède huit sites de production en Côte d'Ivoire et exploite près de 40 000 hectares de plantations industrielles, en plus de s'approvisionner auprès de 30 000 petits planteurs. Elle produit plus de 280 000 tonnes d'huile de palme brute par an, soit environ 70% de la production totale du pays.

Avec un chiffre d'affaires de 232 milliards FCFA en 2022, PALM Côte d'Ivoire a vu l'ensemble de ses recettes progressé de 18,94% comparativement à 2021. «Cette augmentation s'explique par l'embellie des ventes de produits fabriqués (+209%) ainsi que la hausse des cours de l'huile de palme durant l'exercice 2022», analyse Invictus.

Quant au résultat net, il ressort cependant en légère baisse de 1,84% par rapport à 2021. Par ailleurs, souligne la SGI dans sa publication, les chiffres du premier trimestre 2023 publiés par l'entreprise la semaine dernière met en évidence un recul au niveau de la rentabilité de l'activité de l'entreprise. En effet, le chiffre d'affaires et le résultat net ont respectivement baissé de 10% et de 31%. Selon l'entreprise, ce repli s'explique par le fait que le stock d'huile de palme en 2021 était exceptionnel et plus important que celui des années antérieures et postérieures.