Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Ne me forcez pas à dévoiler votre dossier »

Entre le régime et les députés du « Mihava tour », rien ne va plus. Et Be Hozatse continue d'enfoncer le clou. A Marovoay, il a demandé publiquement des comptes à l'Etat sur l'importation du riz.

Paradoxal !

En déplacement dans le deuxième grenier à riz de Madagascar, à Marovoay, dans le cadre du Mihava Tour, le député de Toleara 1, Siteny Randrianasoloniaiko, s'est indigné par rapport à la situation qui prévaut dans le pays, mais surtout dans ce district. « Marovoay est le grenier de Madagascar, et il doit être le district le plus développé », a-t-il soutenu avant d'avancer que « dans un pays comme Madagascar, il est paradoxal de se lancer dans l'importation de riz ».

Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas hésité à pointer du doigt les différents responsables, en l'occurrence le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Il a soulevé que l'importation de riz dans laquelle le régime Rajoelina se livre depuis ces quelques années cache une autre réalité. « Ne me forcez pas à dévoiler votre dossier », a-t-il clamé. En effet, le précurseur du Mihava Tour explique que cette opération ne profite pas aux Malgaches. Il a invité les dirigeants à être transparents sur le prix du riz dans ces pays où Madagascar importe. « En ce moment, on importe près de 1 million de tonnes. Ce n'est pas juste parce qu'on achète ces variétés de riz plus cher que ce que les paysans malgaches produisent », a-t-il avancé.

Humilié

Le paradoxe ne s'arrête pas là. « Dans les annales de l'histoire du pays, jamais un régime n'a baissé les salaires », a continué Be Hozatse. En effet, durant son discours, Siteny Randrianasoloniaiko a rappelé les différentes promesses d'Andry Rajoelina, pour le pays dans son ensemble et pour la population de Marovoay en particulier. « Le 08 octobre 2010, il a promis de donner de l'emploi aux jeunes et des semences aux paysans, de construire tous les barrages et d'exporter les différents types de riz produits par les paysans. 13 ans après, le 11 février dernier, Marovay n'a effectué aucune exportation. Au contraire, on l'a humilié avec l'importation de riz stock tampon », a-t-il fait noter. Pour cause, Siteny Randrianasoloniaiko table sur la « faillite de l'Etat ». Lequel ne dispose pas de trésorerie, selon ses explications.

Décentralisation

L'enfant de Tsianengeha ne reste pas dans les critiques. Il avance des solutions. Pour lui, il n'y a que la mise en place de la décentralisation effective pour débloquer la situation. « Il n'y aura jamais de croissance économique sans décentralisation », a-t-il lancé devant la population de Marovay qui a écouté avec passion son discours. « Le nombre des communes est de 195. Si j'ai avancé un budget communal de 800 milliards, je ne suis pas fou. J'ai bien lu la Constitution. Il s'agit de la moyenne. On ne parle pas comme ça de la décentralisation. Il faut mettre en place un budget communal en rapport avec la densité de la population. Dès notre première année, on va fixer dans la loi de finances ce budget à 335 ou 400 milliards pour la décentralisation », a-t-il conclu.