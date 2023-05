Maroc: SIAM 2023 - Zoom sur trois pôles de l'édition 2023

Elevage

Ce pavillon est le rendez-vous national de référence en matière de production animale. Il se divise en deux parties :

- L'exposition des animaux, seul pôle vivant, nous fait découvrir les animaux et les espèces représentatifs de l'élevage marocain. C'est aussi le lieu des concours animaux, des représentations, ainsi que des shows équestres. Il est l'occasion de découvrir les plus beaux spécimens du royaume, qui ont été choisis lors d'une première sélection régionale.

- L'espace Provendier rassemble les activités vétérinaires, les services, les associations interprofessionnelles, ou encore les techniques et les équipements en rapport avec l'élevage.

Machinisme

Véritable salon dans le salon, le pôle machinisme rassemble une quantité impressionnante de machines et d'équipements liés à l'exploitation agricole. Durant 5 jours ce lieu devient le théâtre d'une forte dynamique commerciale, où les ventes et les achats sont stimulés par des promotions spéciales SIAM, ainsi que par la grande diversité de produits proposés.

De plus, les agriculteurs peuvent bénéficier sur place des mesures d'accompagnement et de financement proposées par le MAPM et par le CAM.

Produits du terroir

Ce pôle est dédié aux coopératives et associations de tout le Royaume dont les productions ont été certifiées par des labels (AOC et IG) ou par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Il rassemble la richesse indélocalisable des terroirs du Maroc, matrice et marqueur fort de l'identité territoriale, et symbole de fierté.

Ce lieu, centre d'une dynamique commerciale intense durant le Salon, offre aussi un véritable voyage à travers le Maroc par les sens, les couleurs, les odeurs, les goûts...

Le SIAM est l'assise de base pour exposer, promouvoir et faire connaitre au niveau international les produits phares, leurs spécificités et leur histoire.