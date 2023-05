Sénégal: Hydrocarbures - Forte augmentation de 81% du résultat net de TotalEnergies Marketing Sénégal en 2022.

Le résultat net de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a connu une forte augmentation de 81% à la fin de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021, selon les états financiers de synthèse rendus public par la direction de cette entreprise.

Ce résultat en question s'est élevé à 8,475milliards FCFA contre 4,692 milliards FCFA en 2021. « Cette hausse du résultat résulte des effets stocks positifs sur le gasoil et l'aviation consécutifs à la hausse des cours du pétrole mais aussi des marges commerciales plus significatives sur les produits lubrifiants réseau &consommateurs et de dividendes plus importants reçus de nos filiales en 2022», explique la direction de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires hors taxes s'élève à 477,813 milliards de FCFA en hausse de + 20,8%, par rapport à 2021. La direction de TotalEnergies Marketing Sénégal donne comme explication à cette hausse l'augmentation générale des prix des matières premières sur le marché mondial liée à la crise Ukrainienne avec un impact direct sur les prix de vente de produits pour l'aviation, les lubrifiants et produits noirs (fuel & diesel) vendus aux cimentiers et miniers

Au niveau des charges, les achats de marchandises se situent à 425,068 milliards de FCFA contre 349,158 milliards de FCFA en 2021, soit une augmentation de 75,91 milliards.

De même, les services extérieurs connaissent une hausse de 1,792 milliard à 12,317 milliards contre 10,525 milliards en 2021.

La valeur ajoutée de TotalEnergies Marketing Sénégal s'est rehaussé de 18,40%, passant de 20,680 milliards FCFA en 2021 à 24,487 milliards FCFA un an plus tard.

Quant à l'excédent brut d'exploitation, il a augmenté de 3,834 milliards FCFA, s'élevant à 16,571 milliards FCFA contre 12,737 milliards FCFA au 31 décembre 2021.

Le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, s'élevant à 11,864 milliards FCFA contre 8,256 milliards FCFA en 2021 (+43,70%).

En perspectives, la direction de la société avance que l'économie continue de subir les conséquences de la guerre russo-ukrainienne. «Les équipes de TotalEnergies Marketing Sénégal sont mobilisées pour la consolidation de tous les acquis et la conquête de nouvelles opportunités tout en offrant à nos clients un service premium, TotalEnergies Marketing Sénégal entend accompagner le développement du pays et saisir la croissance du marché», ajoute-t-elle. Selon elle, en poursuivant le renforcement de son leadership sur le marché sénégalais, TotalEnergies Marketing Sénégal va continuer à développer ses ventes sur tous les canaux, et ce, malgré le contexte difficile.