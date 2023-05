Congo-Kinshasa: Le ministre de la Santé en visite d'inspection à l'INRB

Le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel-Roger KAMBA, a effectué une visite d'inspection à l'Institut National de Recherche Biomédical (INRB). Cette visite est intervenue juste après la matinée scientifique organisée par l'INRB, à laquelle le Docteur Roger Kamba a pris part . Il était question, pour le ministre de la Santé, de se rendre compte de différentes activités réalisées par cette importante structure de la santé, afin d'envisager l'appui nécessaire.

«La visite du ministre est un grand honneur, une occasion de fierté pour nous. L'INRB a été mobilisé sur le Plan scientifique pour montrer à l'autorité ce que nous faisons et réalisons ici, et le ministre n'a pas hésité d'affirmer que nous sommes le Flairon de la recherche de la surveillance en RDC. Nous sommes aussi fiers parce que le ministre nous a dit qu'il appuie l'INRB pour qu'il devienne le bras scientifique du développement de notre système de santé», a déclaré le Directeur de l'INRB, le professeur Dr Jean-Jacques MUYEMBE, à la fin de cette visite.

Et de conclure :

«Nous pensons que le ministre peut compter sur l'INRB pour la gestion des épidémies et pour le développement de notre système de santé».

Rappelons que c'est la première visite du nouveau patron de la Santé dans une structure sous sa tutelle dans le cadre d'une série de visites prévues dans d'autres structures. A titre de rappel, l'INRB est un institut multidisciplinaire, qui a collectivement des dizaines d'années d'expérience à la fois dans l'identification, le traitement et la prévention des maladies en RDC.

Ses fondements sont la réalisation d'analyses médicales et biologiques, la recherche appliquée et translationnelle, la surveillance des maladies transmissibles et la promotion de la croissance et du développement professionnels. L'INRB a continuellement développé et formé des chercheurs de qualité et produit des résultats exceptionnels, plus récemment des efforts concrets en matière de contrôle, de prévention et de recherche dans le contexte de l'épidémie actuelle d'Ebola.

L'institution, sous la tutelle du ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo, est dirigée par le professeur Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, un virologue décrit par la revue des sciences médicales Lancet comme «le chasseur d'ébène expérimenté d'Afrique».

Il a continuellement apporté son expertise au gouvernement de la RDC dans le domaine de la surveillance, de la prévention et de la prise en charge des maladies. En 30 ans d'existence, l'INRB est rapidement et mondialement reconnu car il joue un rôle essentiel dans la recherche en santé tropicale.