Sénégal: BRVM - Forte baisse de 70,466 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 3 mai 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 70,466 milliards au terme de la séance de cotation du 3 mai 2023.

Cette capitalisation passe ainsi de 7383,745 milliards de FCFA la veille à 7313,279 milliards de FCFA ce 3 mai 2023. Cette forte baisse résulte de celle des indices notamment l'indice composite (l'indice général de la Bourse) qui a régressé de 0,95% à 196,58 points contre 198,02 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) connait une baisse de 0,97% à 98,60 points contre 99,57 points précédemment.

La plus forte baisse est enregistrée par l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec -1,77% à 100,61 points contre 102,42 points précédemment.

Quant à la capitalisation boursière du marché des obligations, elle a enregistré une légère hausse de 168 millions FCFA, après une baisse de 14,05 milliards la veille. Elle se situe ainsi à 9948,456 milliards de FCFA contre 9948,288 milliards de FCFA le 2 mai 2023.

La valeur des transactions s'est rehaussée passant de 373,147 millions de FCFA le 2 mai 2023 à 522,518 millions de FCFA ce 3 mai 2023.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par quatre titres que sont Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,08% à 670 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 0,92% à 9 900 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 0,09% à 16 000 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 0,09% à 5 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 7 385 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,19% à 645 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,88% à 2 235 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,77% à 620 FCFA) et ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA).