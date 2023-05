Maroc: La Bourse de Casablanca dans le vert en avril

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d'avril dans le vert, l'indice de toutes les valeurs, le MASI, s'adjugeant 1,29% à 10.525,22 points (pts).

Au terme du quatrième mois de 2023, le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 1,93% à 848,13 pts et le MASI. ESG, composé des 15 instruments avec la meilleure notation ESG, a gagné 0,25% à 789,66 pts. L'indice des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Casablanca, le MASI.Mid small Cap, a avancé pour sa part, de 1,29% à 865,46 pts.

Sur le plan sectoriel, 14 indices ont fini en hausse, 8 en baisse alors que le secteur de l'électricité est resté stable. A la hausse, le secteur des services de transport a gagné 9,21% suivi de l'immobilier (+8,38%) et des boissons (+6,07%), rapporte la MAP.

Du côté des perdants, le secteur du transport a lâché 6,47%, suivi des secteurs de sylviculture et papier (-6,15%) et des télécommunications (-4,65%). Le volume global des échanges a atteint plus de 1,287 milliard de dirhams (MMDH), dont 1,283 MMDH réalisé sur le marché Central (actions) et 4,45 millions de dirhams (MDH) de transferts.

Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif du mois avec 194,72 millions de dirhams (MDH) de transactions, suivi de LafargeHolcim Maroc avec 116,23 MDH et Label Vie avec 111,74 MDH. S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée au terme du mois d'avril à plus de 546,15 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par IB Maroc.com (+21,98% à 22,2 DH), TGCC S.A (+11,29% à 137,95 DH), Douja Prom Addoha (+11,21% à 6,45DH), Eqdom (+10,86 % à 970 DH) et Sodep Marsa-Maroc (+9,21% à 233,7 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par S.M Monétique (-14,43% à 166 DH), CTM (-6,98% à 600 DH), Auto Nejma (-6,88% à 1.692 DH), Stroc Industrie (-6,66% à 32,39 DH) et Total Energies Marketing (-6,31% à 1.218 DH).