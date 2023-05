Afrique: Le Maroc doublement primé au Salon international des inventions de Genève

Le Maroc, représenté par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a remporté une médaille d'or avec les honneurs du jury dans la catégorie biotechnologie et une médaille d'argent dans la catégorie technologie numérique en gestion agricole, lors de la 48ème édition du Salon international des inventions de Genève (26-30 avril).

L'UM6P, dont l'équipe était composée du Dr. Rafiq El Alami, responsable du Digital Learning Lab & du Digital Innovation Center of Excellence (DICE), et du Dr. Hafid Griguer, directeur adjoint du DICE, a participé à cette compétition avec deux solutions DeepTech : BioTouch et LeafLife, dans les classes de compétition Médical et Agriculture, respectivement.

Cette compétition, considérée parmi les plus grands salons et concours d'inventions au monde, a rassemblé plus de mille inventions présentées par des universités de recherche et des associations d'inventeurs de plus de 50 pays.

L'édition 2023 a connu un engouement particulier, étant la première en présentiel depuis 2019. La solution BioTouch a été distinguée par une médaille d'or avec les honneurs du jury, qui est considérée comme la première place de la classe regroupant plus de 100 inventions différentes. Cette consécration est une première pour le Maroc dans les 48 ans de la compétition. La solution LeafLife a été primée par une médaille d'argent de la compétition.

BioTouch est un ensemble de technologies de "lab-on-chip" avec un capteur micro-ondes à bipolarisation capable de capter simultanément les deux types de molécules de glucose dans le sang, permettant ainsi de donner des valeurs plus précises sur la concentration du sucre dans le sang chez les patients atteints de diabète.

Plusieurs autres caractéristiques importantes distinguent BioTouch, comme la non-invasivité de l'approche qui ne nécessite pas de prise de sang (mesure sans douleurs) et la possibilité de créer des modèles personnalisés par patient basés sur l'Intelligence artificielle embarquée. BioTouch explore ainsi un nouveau monde de biodiagnostic non-invasif des traceurs vitaux de l'être humain, selon un communiqué de l'UM6P.

LeafLife, quant à elle, est une technologie de capteurs qui permet de suivre l'activité osmotique des plantes et d'avoir des informations en temps réel sur leurs besoins d'irrigation. Cette technologie permet d'optimiser l'utilisation des eaux d'irrigation et est capable d'être déployée pour détecter les besoins en nutriments. Le capteur s'installe directement sur les feuilles de la plante pour récupérer les informations en temps réel.

"Nous sommes fiers de représenter le Maroc dans des compétitions internationales de haut niveau telles que Geneva Inventions. Cette réussite est le fruit d'un travail acharné de la part de nos équipes pluridisciplinaires, ainsi que de l'écosystème de recherche et d'innovation impulsé par l'UM6P", a déclaré Dr. El Alami, cité dans le communiqué. "Nous continuerons à investir dans des projets innovants qui ont un impact positif sur la société et l'environnement, tout en renforçant notre position de leader en matière d'innovation technologique en Afrique", a-t-il ajouté.