Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - L'arbitrage féminin à l'honneur

La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023 donne l'occasion à l'arbitrage féminin africain qui a atteint un niveau très élevé ces dernières années, de montrer une nouvelle fois ses preuves.

La rencontre de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies entre le Congo et la Somalie (Groupe A) avait une petite particularité. Elle a été dirigée par un trio féminin dont la bonne prestation est venue une fois encore illustrer la vitalité de l'arbitrage féminin sur le continent africain.

La Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF) a confié cette rencontre importante au trio Vincentia Amedome (Togo), Carine Atezambong Fomo (Cameroun) et Fanta Kone (Mali), respectivement arbitre, arbitre assistant numéro 1 et arbitre assistant numéro 2

L'équipe féminine d'arbitrage dirigée par Vincentia Amedome, a parfaitement fait le job. La qualité de la gestion de la rencontre leur a valu des félicitations et des éloges des spécialistes de l'arbitrage.

Sur la pelouse du stade Nelson Mandela, la sagesse de l'arbitre togolaise l'a aidé à s'imposer. Ses décisions ont été très peu contestées par les joueurs des deux équipes malgré la rudesse du match et l'importance des trois points. Il en va de même pour les deux assistantes Carine Atezambong Fomo et Fanta Kone qui ont, elles-aussi assuré sur les lignes.

La Confédération africaine de football a retenu 11 femmes arbitres (arbitres et arbitres assistantes) pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 sur les 35 arbitres de la compétition.

Le trio Vincentia Amedome, Carine Atezambong Fomo et Fanta Kone participera à la Coupe du monde féminine de la FIFA qui se tiendra en Australie et en Nouvelle Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. En les sollicitant lors des récentes compétitions organisées par la Confédération africaine de football, l'instance continentale veut leur permettre de gérer autant de matches de haut niveau possible avant de se rendre à la Coupe du Monde.

Les trois arbitres iront honorer l'arbitrage féminin africain, en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été prochain, et réaffirmer la force du sifflet africain dans les deux catégories, hommes et femmes.