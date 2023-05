Ile Maurice: L'Alliance Morisien satisfaite de sa foule de «20 000 personnes»

Lors d'une conférence de presse, Joe Lesjongard en porte-parole de l'Alliance Morisien, a exprimé la «satisfaction totale» des dirigeants des partis politiques au pouvoir par rapport au meeting du 1er-Mai.

Lors de ce meeting les leaders des partis formant l'Alliance Morisien ont tous pris la parole. Ivan Collendavelloo, Steven Obeegadoo, Alan Ganoo et Pravind Jugnauth. Ils ont mis l'accent sur l'unité au sein de l'Alliance Morisien. Pour démontrer cette unité, tous les partis politiques de l'alliance gouvernementale étaient présents hier face à la presse. Il y avait nommément Toolsyraj Benydin, Tania Diolle et Moogesh Veerabadren.

Selon le président du MSM, la foule qui a fait le déplacement pour Vacoas est estimé à «20 000 personnes». Et les intervenants ont pris le même thème du meeting «Rassembler pour Avancer» et ont mis l'accent sur le gros travail accompli. Ils ont fait ressortir que le Premier Ministre fait de son mieux pour que le pays améliore sa santé économique et entame une réelle relance.

Joe Lesjongard a profité de l'occasion pour dire que la foule du 1er mai démontre clairement la popularité du gouvernement. Selon lui, cette foule a démontré la confiance de la population envers le Premier ministre, et que celui-ci demeure le politicien le plus populaire, que la population croit en le travail du gouvernement et que cela ne peut qu'encourager tous les membres du gouvernement à travailler davantage pour le pays afin d'améliorer la qualité de vie des Mauriciens et également d'améliorer le niveau de vie pour tous. Le Président du MSM a également ajouté que le peuple a voulu démentir ce que l'opposition dit à propos de la popularité du gouvernement.