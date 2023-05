Ile Maurice: Appel du LPM - Le Reform Party et Idéal démocrate pas chauds...

Ils ne courront pas dans les bras de Linion Pep Morisien (LPM) et de Rama Valayden. Celui-ci avait lancé une invitation au leader du Reform Party (RP), Roshi Bhadain, et à Idéal démocrate (ID), dont la fondatrice est Géraldine Hennequin-Joulia, à rejoindre son regroupement, dont le dernier venu est Nando Bodha du Rassemblement mauricien (RM). «Il faut agrandir cette équipe. Il faut qu'il y ait ce lien entre le RM et le LPM. Il faut aussi avoir Roshi Bhadain et l'ID», avait proposé Rama Valayden.

Cette proposition est survenue quelques jours après que Roshi Bhadain ait annoncé une alliance avec En avant Moris de Patrick Belcourt. Le leader du RP, que nous avons sollicité, affirme avoir entendu cette invitation. Néanmoins, il n'a pas écouté le discours de Rama Valayden et dans quel contexte qu'il l'a dit. Roshi Bhadain ne précise pas s'il rejette l'invitation ou s'il rejoindra cette plateforme.

«Patrick Belcourt et moi, nous avons une cinquantaine de réunions à travers l'île qui a déjà commencé. Il faut terminer toutes ses réunions. Rama Valayden a dit ce qu'il a dit. À ce stade, nous nous concentrons sur nos réunions dans les 20 circonscriptions», déclare-t-il. Les deux partis, dit-on, veulent monter une «structure disciplinée» pour gouverner.

Du côté d'ID, il faudra plus qu'une invitation ou la présentation d'un programme pour qu'ils fassent partie d'une alliance. «Nous sommes certainement touchés par la déclaration de Rama Valayden. Nous sommes en discussion avec le LPM et d'autres regroupements. Mais je ne crois pas que quelque chose se cristallisera bientôt. Nous ne fonctionnons pas avec les vieilles logistiques. Il faut savoir ce que les autres proposent aux Mauriciens. Il ne faut pas juste une invitation. Les choses importantes sont la réflexion et les discussions ; mais plus importantes encore, c'est la qualité et la crédibilité des gens qui vont se présenter.

Il ne suffit pas de venir avec un projet pour le changement. Il faut se demander si les personnes elles-mêmes incarnent le changement», explique Géraldine Hennequin-Joulia. La dirigeante d'ID affirme qu'elle est contre une alliance uniquement consensuelle ; elle est plutôt pour une alliance d'idées. «Nous allons prendre notre temps pour réfléchir tout en continuant à discuter avec LPM et les autres groupes», maintient-elle