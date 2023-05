Maroc: Cérémonie de Signature du livre 'Evasion des sens' de Khadija Chraïbi-Skalli

La cérémonie de présentation et de signature du livre "Évasion des sens", une invitation à voyager dans un univers onirique et surprenant, de son auteure Khadija Chraïbi-Skalli, a eu lieu, samedi au Musée Marrakech, en présence d'un parterre d'écrivains et de personnalités issues de divers horizons.

Paru aux éditions "Maison d'édition Art Numérique" et illustré par plus de 200 photographies réalisées par l'artiste Khadija Chraïbi-Skalli, cet opus de 184 pages rend hommage aux artisans des différents corps de métiers qui, depuis l'antiquité, créent et font vivre des parfums dans amphores en albatre et flacons en cristal et verre.

"Evasion des sens" est un livre conçu comme un parfum, inspirant, qui raconte l'histoire d'une collection qui s'offre aux regards le temps d'une prise de vue et porte haut les flacons de parfum et leurs créateurs. C'est également un ouvrage qui éveille les sens et révèle au fil des pages, tout l'univers merveilleux des parfums. Magie, poésie et raffinement se mêlent ainsi, en toute finesse et subtilité, pour créer le monde de Khadija Chraibi-Skalli.

"Les différentes photos réalisées dernièrement avec de nouveaux flacons, et qui ont reçu de jolis commentaires, nous ont inspirées, l'éditrice Meryem Chraibi et moi-même pour réaliser ce dernier livre", a souligné Mme Chraibi-Skalli dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP.

L'auteure a, par ailleurs, relevé que ce livre est la fusion de ses deux passions, l'amour que porte Ali Benziane à ses photos avec ses poèmes, et l'intérêt que porte Abderrazak Benchaâbane, directeur du Musée du Parfum de Marrakech, pour ses photos et sa collection.

Et de rappeler que "Évasion des sens", son troisième opus après "Des parfums et des rêves" en 2016 et "Rapsodie des sens" en 2020, "témoigne de ma constante détermination à faire connaître au grand public, l'art du parfum, qui jouit d'un intérêt tout particulier au Maroc. Il n'y a de fêtes ou cérémonies familiales sans leurs lots de cadeaux de parfums, peu connaissent l'histoire qui se cache derrière chaque flacon".

Avec ce nouveau livre, Khadija Chraïbi-Skalli a le mérite de combler cette lacune. Elle, qui oeuvre depuis plus de quatre décennies à monter une collection exceptionnelle de flacons de parfums à dimension internationale.

"Certains collectionneurs gardent en secret leurs collections bien protégées dans des vitrines ou des cabinets de curiosité, Khadija Chraibi-Skalli préfère partager sa passion pour les flacons de parfum avec un plus large public. On ne compte plus depuis des années ses exportations, livres et conférences", écrit à ce sujet Abderrazzak Benchaâbane. Et de poursuivre que "la singularité de Khadija Chraibi-Skalli, c'est qu'elle ne se contente pas d'accumuler les flacons tout simplement, mais elle les donne à voir sous une nouvelle lumière grâce à son talent de photographe. Dans ses natures mortes, où le flacon est roi, la composition haute en couleurs donne une seconde vie aux flacons", faisant savoir que celui qui les contemple est parfois tenté de l'envie de les toucher, d'humer le parfum qu'ils contiennent, de percer leur secret.

M. Benchaâbane n'a pas manqué de rappeler que pendant plus de 40 ans, Mme Khadija Chraïbi-Skalli, passionnée de parfum, a réuni une collection d'exception. Elle a parcouru salons, ventes publiques, antiquaires et sa collection riche de quelques milliers de flacons suffit, à elle seule, pour donner un aperçu sur l'histoire de la parfumerie et celle des grandes maisons.

Avec ce livre Khadija Chraibi-Skalli raconte donc, son histoire et l'histoire enivrante du parfum ainsi que celui des maîtres-verriers, qui dessinent, créent, soufflent et moulent de magnifiques flacons. Leur métier d'art est aussi passionnant que celui des sculpteurs et c'est à leur savoir-faire que Khadija Chraibi-Skalli rend ce vibrant hommage avec ses mots et ses photographies, a-t-il conclu.